Nicht nur die Nase, auch die Lunge kann „riechen“

Laut wissenschaftlicher Erkenntnisse befinden sich Riechrezeptoren (olfaktorische Rezeptoren) nicht nur in der Nase, sondern auch in den Muskelzellen der Bronchien. Diese „Körpernasen“ senden zwar keine Signale an das Gehirn, wodurch wir einen Duft wahrnehmen, aber sie reagieren auf bestimmte chemische Reize in der Luft und können blitzschnell die Atemwege verengen, aber auch erweitern.