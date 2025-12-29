GB: Tückisches Virus sorgt für hartnäckige Infekte

Viren besonders widerstandsfähig

Gerade das macht Infektionen mit Adenoviren tückisch. Die Beschwerden ähneln zunächst einer Grippe oder schweren Erkältung, halten aber oft deutlich länger an. Zudem gelten die Viren als besonders widerstandsfähig: Sie können auf Oberflächen über Wochen überleben und werden nicht nur durch Husten und Niesen, sondern auch über Schmierinfektionen oder kontaminierte Gegenstände übertragen. In einzelnen Fällen spielt auch verkeimtes Wasser, etwa in Schwimmbädern, eine Rolle.