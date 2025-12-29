Fußball-WM: 150 Mio. Ticketanfragen in 15 Tagen

„Stellen Sie sich das vor, das ist absolut verrückt“

Das Interesse an den Tickets würde für sich sprechen. „Wir haben sechs bis sieben Millionen Tickets im Verkauf. Innerhalb von 15 Tagen gingen 150 Millionen Ticketanfragen ein. Das sind zehn Millionen Anfragen pro Tag. Das zeigt, wie stark die Weltmeisterschaft ist“, meinte Infantino und ergänzte: „In der fast 100-jährigen Geschichte der Weltmeisterschaft hat die FIFA insgesamt 44 Millionen Tickets verkauft. In zwei Wochen hätten wir also die Tickets für 300 Jahre Weltmeisterschaften füllen können. Stellen Sie sich das vor, das ist absolut verrückt.“