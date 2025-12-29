Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alarm in Australien

Austro-Touristin stürzt bei Wanderung über Klippen

Österreich
29.12.2025 14:44
Die idyllischen Klippen auf der Mornington-Halbinsel wurden der Österreicherin fast zum ...
Die idyllischen Klippen auf der Mornington-Halbinsel wurden der Österreicherin fast zum Verhängnis.(Bild: Greg Brave)

Urlauberdrama im fernen Australien! Eine 25-jährige Österreicherin stürzt von einer bekannten Klippe im Südosten des Landes – eine spektakuläre Rettung per Helikopter folgte, die Frau liegt aktuell schwer verletzt im Spital.

0 Kommentare

Dramatische Szenen am südlichsten Zipfel der berühmten Mornington-Halbinsel, unweit der Millionenmetropole Melbourne: Eine 25-jährige Touristin aus Österreich stürzte vergangenes Wochenende rund sechs Meter tief von den idyllischen Klippen bei Cape Schanck auf scharfkantige Felsen.

Die junge Frau musste daraufhin in einer aufwendigen und stundenlangen Rettungsaktion – inklusive Drohnen, Helikopter und Co. – geborgen werden.

Ein Großaufgebot der Einsatzkräfte rettete die 25-jährige Österreicherin.
Ein Großaufgebot der Einsatzkräfte rettete die 25-jährige Österreicherin.(Bild: ABC News)
(Bild: ABC News)

Trotz starker Brandung stiegen die Einsatzkräfte ohne zu zögern zur Verletzten hinab, sie verhinderten damit wohl auch Schlimmeres. Per Seilwinde wurde die Urlauberin letztendlich in den alarmierten Rettungshubschrauber gezogen und über die steilen Klippen in Sicherheit gebracht.

Urlauberin liegt schwer verletzt im Spital
Die Frau erlitt nach Angaben der Polizei schwere, aber glücklicherweise nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Die Patientin liegt nun in einem örtlichen Spital, bestätigte ein Behördensprecher im Interview mit australischen Medien.

Der Vorfall ist übrigens schon der zweite Sturz von dieser Felsformation und die siebente Rettungsaktion im Bundesstaat Victoria innerhalb einer Woche – ein weiterer Beweis dafür, wie gefährlich die spektakulären Küstenabschnitte der Region sein können.

Porträt von Josef Poyer
Josef Poyer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
AustralienÖsterreichMelbourne
WochenendeDrohne
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
169.107 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
122.159 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Wien
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
90.405 mal gelesen
Eine Frau dürfte bei dem verheerenden Brand an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
Mehr Österreich
Alarm in Australien
Austro-Touristin stürzt bei Wanderung über Klippen
Kontrolle am Dienstag
Vorläufiges Aufatmen nach Waldbrand auf Nordkette
Krone Plus Logo
Hinter Bühne Am Hof
Warum Wiens Silvesterpfad diesen Container braucht
Terror und Femizide
Kriminalfälle, die Österreich 2025 erschütterten
Enorme Unfälle
Zu Silvester entsteht der größte Schaden im Jahr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf