Austro-Touristin stürzt bei Wanderung über Klippen

Urlauberdrama im fernen Australien! Eine 25-jährige Österreicherin stürzt von einer bekannten Klippe im Südosten des Landes – eine spektakuläre Rettung per Helikopter folgte, die Frau liegt aktuell schwer verletzt im Spital.
Dramatische Szenen am südlichsten Zipfel der berühmten Mornington-Halbinsel, unweit der Millionenmetropole Melbourne: Eine 25-jährige Touristin aus Österreich stürzte vergangenes Wochenende rund sechs Meter tief von den idyllischen Klippen bei Cape Schanck auf scharfkantige Felsen.
Die junge Frau musste daraufhin in einer aufwendigen und stundenlangen Rettungsaktion – inklusive Drohnen, Helikopter und Co. – geborgen werden.
Trotz starker Brandung stiegen die Einsatzkräfte ohne zu zögern zur Verletzten hinab, sie verhinderten damit wohl auch Schlimmeres. Per Seilwinde wurde die Urlauberin letztendlich in den alarmierten Rettungshubschrauber gezogen und über die steilen Klippen in Sicherheit gebracht.
Urlauberin liegt schwer verletzt im Spital
Die Frau erlitt nach Angaben der Polizei schwere, aber glücklicherweise nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Die Patientin liegt nun in einem örtlichen Spital, bestätigte ein Behördensprecher im Interview mit australischen Medien.
Der Vorfall ist übrigens schon der zweite Sturz von dieser Felsformation und die siebente Rettungsaktion im Bundesstaat Victoria innerhalb einer Woche – ein weiterer Beweis dafür, wie gefährlich die spektakulären Küstenabschnitte der Region sein können.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.