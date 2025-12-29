Warum Wiens Silvesterpfad diesen Container braucht

Noch ist alles ruhig im doppelstöckigen Container direkt hinter der Bühne Am Hof. Kisten werden angeliefert, Kabel verlegt. Wer glaubt, dass sich hinter dem handelsüblichen Baucontainer Gastro-Infrastruktur oder Garderoben für auftretende Künstler beim 34. Silvesterpfad verbergen, irrt sich jedoch: Hinter den Absperrungen wird gerade das eigentliche Herzstück der Veranstaltung zusammengefügt.