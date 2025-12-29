Warum Wiens Silvesterpfad diesen Container braucht

Stadlober stürmt auf das Podest
Kaum jemand nimmt im Trubel des Wiener Silvesterpfads von dem schlichten zweistöckigen Baucontainer direkt hinter der Bühne Am Hof Notiz. Dabei machen er und seine Belegschaft überhaupt erst möglich, dass 800.000 Menschen in der Innenstadt den Jahreswechsel feiern können.
Noch ist alles ruhig im doppelstöckigen Container direkt hinter der Bühne Am Hof. Kisten werden angeliefert, Kabel verlegt. Wer glaubt, dass sich hinter dem handelsüblichen Baucontainer Gastro-Infrastruktur oder Garderoben für auftretende Künstler beim 34. Silvesterpfad verbergen, irrt sich jedoch: Hinter den Absperrungen wird gerade das eigentliche Herzstück der Veranstaltung zusammengefügt.
