Zweimal angeschossen: Sydney-Held bricht Schweigen

Wollte kein Blut sehen, keine Schreie hören

Er habe einen der Angreifer von hinten gepackt und dessen Waffe ergriffen. „Alles in meinem Herzen und meinem Gehirn hat zusammengearbeitet, um Menschenleben zu retten“, sagte al-Ahmed. Er habe eine Kraft gespürt und gewusst, dass er handeln müsse. Er habe kein Blut sehen wollen, keine Schreie hören, nicht miterleben, wie Menschen um Hilfe betteln.