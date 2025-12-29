Warum der ChatGPT-Boom Computer teurer macht

Ein Paukenschlag in der IT-Branche hat empfindliche Auswirkungen auf den Markt mit PC-Komponenten: Dieses Jahr kündigte der US-Riese Micron an, seine Sparte für gewöhnliche PC-Speicherchips und Arbeitsspeicher (RAM) der Marke Crucial für Endkunden einzustellen. Das Geschäft mit Komponenten für Rechenzentren bringt dem Konzern langfristig mehr ein als PC-Teile für Endverbraucher. Der Speicherhunger ist weltweit riesig, dafür braucht es große Mengen an Chips.