Kostspielige Hardware

Warum der ChatGPT-Boom Computer teurer macht

Wirtschaft
29.12.2025 14:06
Besonders Arbeitsspeicher (RAM) und Laufwerke (SSD) werden spürbar teurer.
Besonders Arbeitsspeicher (RAM) und Laufwerke (SSD) werden spürbar teurer.(Bild: Denis Rozhnovsky - stock.adobe.com)

Der Hype rund um KI lässt die Preise für PC-Komponenten nach oben schnellen. Denn weltweit ist die Nachfrage nach Speichern explodiert, schuld daran ist auch ChatGPT-Macher OpenAI. Die Rechnung zahlen private Kunden, die die Knappheit zu spüren bekommen – laut Geizhals könnten die jüngsten Preisanstiege „unangenehmer Vorbote für eine Teuerungswelle im Computersegment sein“.

Ein Paukenschlag in der IT-Branche hat empfindliche Auswirkungen auf den Markt mit PC-Komponenten: Dieses Jahr kündigte der US-Riese Micron an, seine Sparte für gewöhnliche PC-Speicherchips und Arbeitsspeicher (RAM) der Marke Crucial für Endkunden einzustellen. Das Geschäft mit Komponenten für Rechenzentren bringt dem Konzern langfristig mehr ein als PC-Teile für Endverbraucher. Der Speicherhunger ist weltweit riesig, dafür braucht es große Mengen an Chips.

