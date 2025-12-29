Vorteilswelt
Noch kein „Brand aus“

Auf Nordkette flammen immer wieder Glutnester auf

Tirol
29.12.2025 09:28
Zahlreiche Feuerwehrleute sind nach wie vor im Einsatz.
Zahlreiche Feuerwehrleute sind nach wie vor im Einsatz.(Bild: Christof Birbaumer)

Weiterhin kein „Brand aus“ beim Waldbrand auf der Innsbrucker Nordkette: Bei einem Drohnenflug am Montag in der Früh sind weitere Glutnester gefunden worden. Die Löscherarbeiten dauern also an. Mittlerweile steht fest: Ein Bub (12) hat den Brand mit Zündeln von Pyrotechnik ausgelöst.

Ganz Innsbruck war Zeuge, als am Samstag kurz nach Mittag plötzlich eine Rauchwolke auf der Nordkette zu sehen war. Ein kleines Feuer entwickelte sich binnen weniger Minuten zu einem großen Flächenbrand. Die meterhohen Flammen waren sogar von der Maria-Theresien-Straße aus zu sehen.

Löscharbeiten eine „logistische Herausforderung“
Die Anfahrt zum Brandherd war mühsam – und bald war klar: Ohne Hubschrauber geht da gar nichts. „Die Hubschrauber haben am Samstagabend bis zum Einbruch der Dunkelheit von der Luft aus gelöscht. Gleichzeitig waren Feuerwehren vor Ort und haben dort das Feuer bekämpft. Die Brandbekämpfung war eine große logistische Herausforderung“, sagte Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber zur „Krone“. Insgesamt waren rund acht Hektar Waldfläche betroffen.

Nach einem Drohnenflug Montagfrüh stand fest: Es gibt nach wie vor Glutnester. Es muss daher weiterhin Wasser auf den Berg gebracht und der Boden umgegraben werden. Die Arbeiten werden vermutlich den ganzen Tag dauern.

Zwölfjähriger Schuld an Flammeninferno
Sonntagvormittag hatte sich ein Zwölfjähriger gemeinsam mit seinem Vater bei der Polizeiinspektion Hötting gemeldet und erklärt, dass er für den Brandausbruch verantwortlich sei. Der Bub hatte bei einer Wanderung mit seiner Familie mehrere pyrotechnische Gegenstände gezündet.

Tirol

