Auf Nordkette flammen immer wieder Glutnester auf

Löscharbeiten eine „logistische Herausforderung“

Die Anfahrt zum Brandherd war mühsam – und bald war klar: Ohne Hubschrauber geht da gar nichts. „Die Hubschrauber haben am Samstagabend bis zum Einbruch der Dunkelheit von der Luft aus gelöscht. Gleichzeitig waren Feuerwehren vor Ort und haben dort das Feuer bekämpft. Die Brandbekämpfung war eine große logistische Herausforderung“, sagte Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber zur „Krone“. Insgesamt waren rund acht Hektar Waldfläche betroffen.