Auf Nordkette flammen immer wieder Glutnester auf

Weiterhin kein „Brand aus“ beim Waldbrand auf der Innsbrucker Nordkette: Bei einem Drohnenflug am Montag in der Früh sind weitere Glutnester gefunden worden. Die Löscherarbeiten dauern also an. Mittlerweile steht fest: Ein Bub (12) hat den Brand mit Zündeln von Pyrotechnik ausgelöst.
Ganz Innsbruck war Zeuge, als am Samstag kurz nach Mittag plötzlich eine Rauchwolke auf der Nordkette zu sehen war. Ein kleines Feuer entwickelte sich binnen weniger Minuten zu einem großen Flächenbrand. Die meterhohen Flammen waren sogar von der Maria-Theresien-Straße aus zu sehen.
Löscharbeiten eine „logistische Herausforderung“
Die Anfahrt zum Brandherd war mühsam – und bald war klar: Ohne Hubschrauber geht da gar nichts. „Die Hubschrauber haben am Samstagabend bis zum Einbruch der Dunkelheit von der Luft aus gelöscht. Gleichzeitig waren Feuerwehren vor Ort und haben dort das Feuer bekämpft. Die Brandbekämpfung war eine große logistische Herausforderung“, sagte Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber zur „Krone“. Insgesamt waren rund acht Hektar Waldfläche betroffen.
Nach einem Drohnenflug Montagfrüh stand fest: Es gibt nach wie vor Glutnester. Es muss daher weiterhin Wasser auf den Berg gebracht und der Boden umgegraben werden. Die Arbeiten werden vermutlich den ganzen Tag dauern.
Zwölfjähriger Schuld an Flammeninferno
Sonntagvormittag hatte sich ein Zwölfjähriger gemeinsam mit seinem Vater bei der Polizeiinspektion Hötting gemeldet und erklärt, dass er für den Brandausbruch verantwortlich sei. Der Bub hatte bei einer Wanderung mit seiner Familie mehrere pyrotechnische Gegenstände gezündet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.