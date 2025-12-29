14-Jähriger stürzt bei Gipfeltour in den Tod

Ein anderer Wanderer hatte den Unfall beobachtet und den Notruf gewählt, wie die „Bild“ berichtete. Der 14-Jährige war zu dem Zeitpunkt allerdings schon tot, weswegen nur noch seine Leiche geborgen werden konnte. Der unter dem Gipfel verbliebene 13-Jährige, wurde daraufhin von der Bergwacht betreut und ins Tal gebracht, wo sich ein Kriseninterventionsteam ihm annahm. Die Polizei ermittelt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft.