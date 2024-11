So holt man bei Kälte mehr aus dem Smartphone-Akku

Es ist nicht bloß ein Gefühl: Akkus in Smartphones und anderer Elektronik arbeiten im Winter oft unterhalb ihrer idealen Betriebstemperatur und halten nicht so lang durch wie im milden Wetter. Die Ursache ist rasch erklärt: Noch ist das Zeitalter der Feststoffakkus nicht angebrochen und in den meisten Geräten – allen voran Smartphones – findet man Lithium-Ionen-Akkus mit flüssigem Elektrolyt. Der gefriert zwar nicht gleich, wird bei Kälte aber doch zähflüssiger – und verliert nebenbei an Leistung. Das Phänomen beginnt, wenn das Thermometer unter zehn Grad klettert und intensiviert sich bei Minusgraden. Schlimmstenfalls drohen durch Frost gar dauerhafte Schäden. Krone+ verrät, wie es nicht dazu kommt – auch bei In-Ears oder Smartwatch.