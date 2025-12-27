So feiern Sie ohne Kater und schlank ins neue Jahr

Zum Jahreswechsel wünscht man einander nur das Beste, vor allem Gesundheit! Doch mitunter verläuft der Übergang in den Jänner nicht ganz reibungslos. Manchmal beeinträchtigen kleine gesundheitliche Probleme oder die unbarmherzig nach oben ausschlagende Waage nämlich die Feierlaune. Gut, dass man dagegen etwas unternehmen kann!
Bauchschmerzen und Sodbrennen seit den verschiedenen Familienessen zu den Feiertagen? Spätestens jetzt ist es an der Zeit, eine Pause einzulegen und auf leichtere, kleinere und bewusstere Mahlzeiten zu setzen, bevor man zu Silvester vielleicht wieder völlert!
Jetzt die Verdauung entlasten!
Salate, Suppen oder Obst helfen jetzt, den Magen zu entlasten. Dabei langsam essen, bewusst kauen. Darüber „freuen“ sich die Verdauungsorgane. Nicht allzu spät und fettreich zu essen, hilft der Verdauung ebenfalls auf die Sprünge. Wichtig auch: Nach den Mahlzeiten oder ganz einfach zwischendurch Spaziergänge oder leichte Sporteinheiten einplanen. Bewegung kommt schließlich während der Feiertage bei den meisten Menschen zu kurz.
Schlank bleiben trotz Völlerei
Wer über Weihnachten ein paar Kilos zugelegt hat, sollte seinem Körper einen Entlastungstag gönnen. Denn der Verdauungstrakt hat nach allzu intensiver Völlerei eine Pause verdient! Und Sie sorgen dafür, dass sich das Gewicht gar nicht erst für länger „ansetzt“.
Probieren Sie es etwa mit einem „Suppentag“: Den ganzen Tag ist es erlaubt, Gemüsesuppe zu schlürfen. Welches Gemüse dafür verarbeitet wird, ist Geschmackssache. Geeignet sind Karotten, Paprika, Zwiebeln, Zucchini, Brokkoli, Kohl und Sellerie. Das weich gekochte Gemüse pürieren und mit frischen Kräutern, Ingwer oder Chili verfeinern.
Brennen in der Speiseröhre verhindern
Über Sodbrennen klagen ebenfalls viele Menschen rund um die Feiertage. Auch hier lässt sich gegensteuern. Meiden Sie daher folgende Speisen: Fettiges, Frittiertes, Schokolade, Zitrusfrüchte, Paradeiser, Zwiebeln, Pfefferminze, Kaffee, kohlensäurehaltige Getränke und alkoholische Drinks. Es gilt: Lieber kleine, häufige Mahlzeiten als wenige große zu sich nehmen, um Druck auf den Magen zu vermeiden. Haferflocken, Vollkornprodukte, Gemüse, Bananen, Melonen, Fenchel und Hülsenfrüchte hingegen unterstützen die Verdauung und können gegen Sodbrennen helfen.
Einen „Kater“ verhindern
Wer kennt sie nicht, die typischen Folgen einer durchgefeierten Nacht? Brummschädel, Übelkeit und Sodbrennen – diese Symptome weisen auf eine leichte Vergiftung hin. Denn die Grenze zwischen Genuss und Gift ist bei Alkohol tatsächlich sehr schmal.
Es gibt jedoch ein paar Anhaltspunkte, wie Sie einem Kater entgegenwirken können. Greifen Sie ausnahmsweise zu fetthaltigen Speisen am Silvester-Abend. Diese verlangsamen die Aufnahme von Alkohol ins Blut. Wenn Sie schon mehrere Gläser trinken wollen, belassen Sie es bei einer Alkoholsorte. Dunkel Getränke wie Rotwein, Cognac und Whiskey besser meiden, denn sie verursachen oft heftige Kopfschmerzen. Zwischendurch vor allem viel Wasser trinken! Alkohol wirkt stark entwässernd und alkoholfreie Getränke zwischendurch helfen dabei, den Flüssigkeitsverlust auszugleichen.
