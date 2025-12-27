So feiern Sie ohne Kater und schlank ins neue Jahr

Es gibt jedoch ein paar Anhaltspunkte, wie Sie einem Kater entgegenwirken können. Greifen Sie ausnahmsweise zu fetthaltigen Speisen am Silvester-Abend. Diese verlangsamen die Aufnahme von Alkohol ins Blut. Wenn Sie schon mehrere Gläser trinken wollen, belassen Sie es bei einer Alkoholsorte. Dunkel Getränke wie Rotwein, Cognac und Whiskey besser meiden, denn sie verursachen oft heftige Kopfschmerzen. Zwischendurch vor allem viel Wasser trinken! Alkohol wirkt stark entwässernd und alkoholfreie Getränke zwischendurch helfen dabei, den Flüssigkeitsverlust auszugleichen.