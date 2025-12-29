„Auf One-Night-Stands habe ich gar keinen Bock!“

Nach 14 Jahren Ehe haben sich Collien Fernandes und Christian Ulmen heuer getrennt. Jetzt sprach die Schauspielerin und Moderatorin mit der „Zeit“ über ihre aktuellen Dating-Erfahrungen.
Mit der Dating-App Raya macht sich Fernandes nach dem Ehe-Aus mit Christian Ulmen auf die Suche nach einer neuen Liebe. „Was ich als echten Vorteil der Apps empfinde, ist, dass man weiß, dass die Person dort ebenfalls sucht“, verriet sie im Interview.
Und weiter: „Wenn ich an der Käsetheke stehe und den Mann vor mir in der Schlange interessant finde, weiß ich nicht, ob der nicht vielleicht vergeben ist.“ Deshalb würde sie niemals jemanden einfach so ansprechen.
Ehrlichkeit beim Dating
Bei der Suche nach „Mr. Right“ setzt die 44-Jährige vor allem auf Ehrlichkeit, wie sie weiter ausplauderte. „Ich habe erst mal ein Bild hochgeladen, das mich mit Hautausschlag im Gesicht zeigt“, lachte sie. Grund dafür sei, dass sie viele Allergien habe und sich ihr künftiger Partner darauf einstellen müsse, dass sie „mit dem Ausschlagsgesicht in den Urlaub“ fährt. „Wenn der Mann damit ein Problem hat, haben wir ein Problem.“
Doch welcher Typ Mann hat bei Collien Fernandes eigentlich eine Chance? Die „Traumschiff“-Darstellerin hat tatsächlich klare Kriterien. „Mir gefällt es, wenn jemand kreativ ist“, erklärte sie. „Erfolg ist da nicht so relevant. Und er sollte die Welt um sich herum wahrnehmen, empathisch sein und sich auch noch etwas Jugendlichkeit bewahrt haben, nicht zu erwachsen sein.“ Auch Flexibilität und Spontanität sind Attribute, die sie sehr an Männern schätzt.
„Eine echte ,Red Flag‘ ist ...“
Als „Red Flag“ bezeichnet die brünette Schönheit dagegen „Jungs, die wahllos alles aufreißen“ sowie „den Typus Mann, der ganz viele Fotos von sich im Fitness-Studio hochlädt“. Diese Kandidaten würde sie „sofort“ wegwischen.
Auch „Champagner-trinkende Beach Boys mit zurück gegeltem Haar und strassbesetztem Moët in der Hand“ sortiert Collien augenblicklich aus. Außerdem sollten Männer sich für Politik interessieren, um mit ihr ins Gespräch zu kommen. „Eine echte ,Red Flag‘ ist, wenn jemand in seinem Profil angibt, unpolitisch zu sein. Alles, was uns umgibt, ist Politik“, betonte sie.
Keine Lust auf One-Night-Stands
Nach ihrer Ehe habe sie zudem keine Lust auf Belanglosigkeit. „Ein paar Männer und das Leben genießen? Und ich denke nur: Männer? Plural? Das ist überhaupt nicht das, wonach ich suche“, gestand sie. „Ich möchte jemanden mit ernsten Absichten kennenlernen, auf One-Night-Stands habe ich gar keinen Bock.“
Und wie sieht es mit dem Äußeren aus? Die Vorlieben der Moderatorin mögen andere Frauen überraschen. „Ich stehe ganz klar auf kleine Männer. Alles über 1,95 sortiere ich aus“, verriet sie. So mache es der TV-Star auch offline: „Jemanden sehr Großen spreche ich eher nicht an.“
