Asthma: Neue Therapie lindert die Beschwerden

Immer mehr Menschen leiden an Asthma bronchiale, warnen Experten anlässlich des Welt-Asthma-Tages am 6. Mai 2025. In Österreich sind fünf Prozent der Erwachsenen und zehn Prozent der Kinder davon betroffen. Asthma ist damit eine der häufigsten chronischen Erkrankungen in der westlichen Welt.