So viel wurde heuer in Schönbrunn verfüttert

Mehr als 300 Tonnen Heu verfütterte man in diesem Jahr im Tiergarten. Damit führt das Futtermittel die Liste an. Heuer sei noch mehr Heu verbraucht worden als in den Vorjahren, heißt es.

Grund dafür sind neu eingezogene Tierarten wie Wildesel und Goldtakine. Aber auch die Elefantenbullen hatten da ein Wörtchen mitzureden: Die viereinhalb Tonnen schweren Tiere hatten „besonders viel Appetit“, erklärt Futtermeister Michael Kober.

Futter aus der Region

Ein Drittel des Heus stammt übrigens aus dem Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel. Das Grünfutter kommt von den selbst bewirtschafteten Wiesen im Gütenbachtal, die Futteräste aus dem Wienerwald.