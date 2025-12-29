So viel wurde heuer in Schönbrunn verfüttert

Von Heu, über Bambus bis Fisch und Fleisch: Zum Jahresende zieht der Tiergarten Schönbrunn eine beachtliche Futtermengen-Bilanz. Kostenpunkt: 85.000 Euro im Monat.
Mehr als 300 Tonnen Heu verfütterte man in diesem Jahr im Tiergarten. Damit führt das Futtermittel die Liste an. Heuer sei noch mehr Heu verbraucht worden als in den Vorjahren, heißt es.
Grund dafür sind neu eingezogene Tierarten wie Wildesel und Goldtakine. Aber auch die Elefantenbullen hatten da ein Wörtchen mitzureden: Die viereinhalb Tonnen schweren Tiere hatten „besonders viel Appetit“, erklärt Futtermeister Michael Kober.
Futter aus der Region
Ein Drittel des Heus stammt übrigens aus dem Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel. Das Grünfutter kommt von den selbst bewirtschafteten Wiesen im Gütenbachtal, die Futteräste aus dem Wienerwald.
Hungriges Panda-Pärchen
Da erst im Frühjahr ein Panda-Paar in den Tiergarten einzog, stieg der Bedarf an Bambus heuer ebenso an. So ein Panda verputzt immerhin schon einmal 30 Kilogramm Bambus pro Tag.
Außerdem wurden 10 Tonnen Süßwasserfische verbraucht. Von den Karpfen hatten vor allem die Elefanten etwas: Ihnen dienten sie als Futter und als Beschäftigung.
Der Verbrauch an Salzwasserfischen ist heuer unter anderem aufgrund des Zuchterfolgs bei allen drei Pinguinarten gestiegen.
27 Tonnen Fleisch verfüttert
Die Raubtiere füllten sich mit 27 Tonnen Fleisch die Mägen. Der Bedarf an Obst und Gemüse ist mit 170 Tonnen enorm.
