Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spannende Wahl 2025:

Diessl und Hudson „Leichtathleten des Jahres“

Sport-Mix
29.12.2025 13:49
Leichtathlet des Jahres: Enzo Diessl
Leichtathlet des Jahres: Enzo Diessl(Bild: Thomas Windestam)

Speerwerferin Victoria Hudson und Hürdensprinter Enzo Diessl sind heuer Österreichs „Leichtathleten des Jahres“! Hudson, die mit ihrem Super-Rekord von 67,76 m sogar zum Jahresende Nummer 1 der Welt ist, setzte sich bei der Wahl vor Marathon-Rekordlerin Julia Mayer und 800-m-Star Caroline Bredlinger durch. Hinter Enzo Diessl, 2025 in Bergen U23-Europameister, kamen Dreisprung-Rekordler Endiorass Kingley und Mittelstreckler Raphael Pallitsch auf die Plätze zwei und drei.

0 Kommentare

Bei der vom ÖLV durchgeführten Wahl, bei der User und Experten (Trainer, Funktionäre und Journalisten) wieder zu je 50 Prozent stimmberechtigt waren, ging es heuer spannender als in den vergangenen Jahren zu. Vor allem bei den Männern war es an der Spitze hauchdünn. Letztendlich setzte sich Enzo Diessl wohl wegen seines EM-Titels gegen Endiorass Kingley durch…

Leichtathletin des Jahres: Victoria Hudson
Leichtathletin des Jahres: Victoria Hudson(Bild: ÖLV / Aolf Amri)

Heißes Männer-Duell an der Spitze
Die Experten hatten nämlich Kingley, der mit 16,85 m zweimal österreichischen Rekord sprang, zudem bei der WM in Tokio toller Neunter und zweimal Sechster bei der Diamond League war, auf Platz 1 gesehen. Der Stimmenanteil der User aber brachte Diessl erstmals ganz an die Spitze. Natürlich hatte der Steirer auch ganz großartige Auftritte mit 13,17 in Eisenstadt und jeweils 13,20 in St. Pölten und Chorzów.

Nummer 2 bei den Männer: Endiorass Kingley
Nummer 2 bei den Männer: Endiorass Kingley(Bild: ÖLV / Wolf Amri)

Enzo Diessl meinte im Gespräch mit ÖLV-Generalsekretär Helmut Baudis zu seiner Wahl: „Wow! Ich fühle mich sehr geehrt. Ich hätte nicht damit gerechnet, diese Wahl zu gewinnen. Ich habe großen Respekt vor den Leistungen der anderen, die heuer eine sehr gute Saison hatten. Sie hätten sich ebenfalls den Sieg verdientgehabt.“

So wurde Raphael Pallitsch, der heuer drei großartige Rekorde lief und Siebenter bei der Hallen-WM in Nanjing war, sogar nur Dritter. Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger hatte diese Wahl zehnmal in Folge gewonnen, landete aber heuer selbst als WM-Neunter auf dem vierten Platz. Interessant auch: Der in den USA lebende und studierende Aaron Gruen wurde von den Usern wenig unterstützt und kam trotz seines Marathon-Rekordes von 2:09:53 nur auf den neunten Rang…

Nummer 3 bei den Männern: Raphael Pallitsch
Nummer 3 bei den Männern: Raphael Pallitsch(Bild: Hervé Derule)

User für Julia Mayer
Bei den Frauen war der dritte Sieg von Victoria Hudson in Folge allein wegen ihrer sensationellen Weltjahresbestweite bei der Team-EM in Maribor und dem zehnten WM-Platz zwar ungefährdet, dahinter aber setzte sich Julia Mayer, die in Valencia ihren Marathon-Rekord auf 2:26:08 verbessert hatte, wegen des größeren Stimmenanteils der User vor Caroline Bredlinger durch.

Nummer 2 bei den Frauen: Julia Mayer
Nummer 2 bei den Frauen: Julia Mayer(Bild: Valencia Marathon)

Die Experten hatten die Burgenländerin, der heuer mit 1:58,95 in Maribor und 1:58,99 (Sieg beim ISTAF) sowie starken EM- und WM-Auftritten in der Halle der große Durchbruch gelungen war, vor der Marathon-Rekordlerin gewertet. Vierte wurde Karin Strametz, die heuer Hürdenrekord gelaufen war, vor 400-m-Ass Susanne Gogl-Walli, die verletzungsbedingt 2025 unter Wert geschlagen wurde. Vicky Hudson: „Ich freue mich, dass ich zum dritten Mal in Folge gewonnen habe und bedanke mich bei allen, die mich unterstützt haben.“

Nummer 3 bei den Frauen: Caroline Bredlinger
Nummer 3 bei den Frauen: Caroline Bredlinger(Bild: ÖLV / Wolf Amri)

Mehr Siege als Vicky Hudson haben bei den Frauen bei der seit 1996 vom ÖLV durchgeführten Wahl nur Steffi Graf und Ivona Dadic (jeweils 5) und Andrea Mayr (4) erzielt. Bei den Männer ist Lukas Weißhaidinger (10) die Nummer 1 vor Günther Weidlinger (8 Siege) und Andreas Vojta (4).

Leichtathlet des Jahres:

1. Enzo Diessl 53,09
2. Endiorass Kingley 47,81
3. Raphael Pallitsch 27,53
4. Lukas Weißhaidinger 17,83

Leichtathletin des Jahres:

1. Victoria Hudson 48,14
2. Julia Mayer 37,28
3. Caroline Bredlinger, 36,19
4. Karin Strametz 9,99
5. Susanne Gogl-Walli 9,88

Olaf Brockmann

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
167.654 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
121.841 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Wien
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
90.345 mal gelesen
Eine Frau dürfte bei dem verheerenden Brand an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
Mehr Sport-Mix
Spannende Wahl 2025:
Diessl und Hudson „Leichtathleten des Jahres“
Sitzheizung inklusive
Reitstars zwischen Titeln und Heuballen-Chaos
Wie in Daily-Soap
Van-Gerwen-Ex erwartet Kind: „Habe Fehler gemacht“
„Krone“-Stopplicht
Es geht aufwärts vor Olympia!
Basketball – Superliga
Oberwart stößt vor Jahreswechsel Wels von Spitze

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf