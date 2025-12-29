Diessl und Hudson „Leichtathleten des Jahres“

Die Experten hatten die Burgenländerin, der heuer mit 1:58,95 in Maribor und 1:58,99 (Sieg beim ISTAF) sowie starken EM- und WM-Auftritten in der Halle der große Durchbruch gelungen war, vor der Marathon-Rekordlerin gewertet. Vierte wurde Karin Strametz, die heuer Hürdenrekord gelaufen war, vor 400-m-Ass Susanne Gogl-Walli, die verletzungsbedingt 2025 unter Wert geschlagen wurde. Vicky Hudson: „Ich freue mich, dass ich zum dritten Mal in Folge gewonnen habe und bedanke mich bei allen, die mich unterstützt haben.“