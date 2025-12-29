Diessl und Hudson „Leichtathleten des Jahres“

Speerwerferin Victoria Hudson und Hürdensprinter Enzo Diessl sind heuer Österreichs „Leichtathleten des Jahres“! Hudson, die mit ihrem Super-Rekord von 67,76 m sogar zum Jahresende Nummer 1 der Welt ist, setzte sich bei der Wahl vor Marathon-Rekordlerin Julia Mayer und 800-m-Star Caroline Bredlinger durch. Hinter Enzo Diessl, 2025 in Bergen U23-Europameister, kamen Dreisprung-Rekordler Endiorass Kingley und Mittelstreckler Raphael Pallitsch auf die Plätze zwei und drei.
Bei der vom ÖLV durchgeführten Wahl, bei der User und Experten (Trainer, Funktionäre und Journalisten) wieder zu je 50 Prozent stimmberechtigt waren, ging es heuer spannender als in den vergangenen Jahren zu. Vor allem bei den Männern war es an der Spitze hauchdünn. Letztendlich setzte sich Enzo Diessl wohl wegen seines EM-Titels gegen Endiorass Kingley durch…
Heißes Männer-Duell an der Spitze
Die Experten hatten nämlich Kingley, der mit 16,85 m zweimal österreichischen Rekord sprang, zudem bei der WM in Tokio toller Neunter und zweimal Sechster bei der Diamond League war, auf Platz 1 gesehen. Der Stimmenanteil der User aber brachte Diessl erstmals ganz an die Spitze. Natürlich hatte der Steirer auch ganz großartige Auftritte mit 13,17 in Eisenstadt und jeweils 13,20 in St. Pölten und Chorzów.
Enzo Diessl meinte im Gespräch mit ÖLV-Generalsekretär Helmut Baudis zu seiner Wahl: „Wow! Ich fühle mich sehr geehrt. Ich hätte nicht damit gerechnet, diese Wahl zu gewinnen. Ich habe großen Respekt vor den Leistungen der anderen, die heuer eine sehr gute Saison hatten. Sie hätten sich ebenfalls den Sieg verdientgehabt.“
So wurde Raphael Pallitsch, der heuer drei großartige Rekorde lief und Siebenter bei der Hallen-WM in Nanjing war, sogar nur Dritter. Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger hatte diese Wahl zehnmal in Folge gewonnen, landete aber heuer selbst als WM-Neunter auf dem vierten Platz. Interessant auch: Der in den USA lebende und studierende Aaron Gruen wurde von den Usern wenig unterstützt und kam trotz seines Marathon-Rekordes von 2:09:53 nur auf den neunten Rang…
User für Julia Mayer
Bei den Frauen war der dritte Sieg von Victoria Hudson in Folge allein wegen ihrer sensationellen Weltjahresbestweite bei der Team-EM in Maribor und dem zehnten WM-Platz zwar ungefährdet, dahinter aber setzte sich Julia Mayer, die in Valencia ihren Marathon-Rekord auf 2:26:08 verbessert hatte, wegen des größeren Stimmenanteils der User vor Caroline Bredlinger durch.
Die Experten hatten die Burgenländerin, der heuer mit 1:58,95 in Maribor und 1:58,99 (Sieg beim ISTAF) sowie starken EM- und WM-Auftritten in der Halle der große Durchbruch gelungen war, vor der Marathon-Rekordlerin gewertet. Vierte wurde Karin Strametz, die heuer Hürdenrekord gelaufen war, vor 400-m-Ass Susanne Gogl-Walli, die verletzungsbedingt 2025 unter Wert geschlagen wurde. Vicky Hudson: „Ich freue mich, dass ich zum dritten Mal in Folge gewonnen habe und bedanke mich bei allen, die mich unterstützt haben.“
Mehr Siege als Vicky Hudson haben bei den Frauen bei der seit 1996 vom ÖLV durchgeführten Wahl nur Steffi Graf und Ivona Dadic (jeweils 5) und Andrea Mayr (4) erzielt. Bei den Männer ist Lukas Weißhaidinger (10) die Nummer 1 vor Günther Weidlinger (8 Siege) und Andreas Vojta (4).
Leichtathlet des Jahres:
1. Enzo Diessl 53,09
2. Endiorass Kingley 47,81
3. Raphael Pallitsch 27,53
4. Lukas Weißhaidinger 17,83
Leichtathletin des Jahres:
1. Victoria Hudson 48,14
2. Julia Mayer 37,28
3. Caroline Bredlinger, 36,19
4. Karin Strametz 9,99
5. Susanne Gogl-Walli 9,88
