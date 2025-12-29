Zwei Tote! Anthony Joshua in Autounfall verwickelt

Box-Ikone mit nigerianischen Wurzeln

Der 36-Jährige gewann 2012 Olympiagold in London und stieg danach zum Profi auf. Mit seiner enormen Schlagkraft hielt Joshua mehrfach die WM-Titel der Verbände IBF, WBA und WBO. Sein Wembley-Triumph 2017 gegen Wladimir Klitschko gilt als einer der größten Schwergewichtskämpfe der Neuzeit. Rückschläge gegen Andy Ruiz Jr. sowie zweimal Oleksandr Usyk bremsten später seine Dominanz, den bislang letzten WM-Kampf bestritt er im August 2022.