Zwei Tote! Anthony Joshua in Autounfall verwickelt

Schock in Nigeria! Box-Superstar Anthony Joshua war in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Dabei sollen laut übereinstimmenden Medienberichten zwei Menschen noch an der Unfallstelle gestorben sein.
Wie mehrere nigerianische Medien berichten, ereignete sich der Unfall am Montagvormittag gegen 11 Uhr auf der stark befahrenen Schnellstraße Lagos-Ibadan in Makun im Bundesstaat Ogun. Ein Reporter der Tageszeitung The Punch, der bei der Rettungsaktion vor Ort gewesen sein soll, erklärte, der frühere Schwergewichts-Weltmeister habe leichte Verletzungen erlitten.
In den sozialen Netzwerken kursieren Fotos, die Joshua mit Blessuren in einem stark beschädigten Fahrzeug zeigen. Augenzeugen zufolge saß der Brite auf dem Rücksitz eines Lexus-Jeeps. Insgesamt sollen sich vier Personen im Wagen befunden haben.
Unfallursache noch unklar
Ersten Informationen zufolge kollidierte der Lexus mit einem stehenden Lkw. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Die Behörden haben Untersuchungen aufgenommen.
Joshua hatte zuletzt erst vor rund einer Woche für Schlagzeilen gesorgt, als er nach seinem viel beachteten Kampf gegen Internet-Star Jake Paul wieder in den Fokus der Öffentlichkeit rückte.
Box-Ikone mit nigerianischen Wurzeln
Der 36-Jährige gewann 2012 Olympiagold in London und stieg danach zum Profi auf. Mit seiner enormen Schlagkraft hielt Joshua mehrfach die WM-Titel der Verbände IBF, WBA und WBO. Sein Wembley-Triumph 2017 gegen Wladimir Klitschko gilt als einer der größten Schwergewichtskämpfe der Neuzeit. Rückschläge gegen Andy Ruiz Jr. sowie zweimal Oleksandr Usyk bremsten später seine Dominanz, den bislang letzten WM-Kampf bestritt er im August 2022.
Geboren in Watford, stammen Joshuas Eltern aus Nigeria. Der Brite betont regelmäßig seine nigerianischen Wurzeln und tritt oft mit der Flagge des Landes auf.
