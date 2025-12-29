Zu Silvester entsteht der größte Schaden im Jahr

In der Silvesternacht entstehen hierzulande im Schnitt Schäden in der Höhe von rund 4,5 Millionen Euro, geht aus einer am Montag veröffentlichten Analyse der Wiener Städtischen Versicherung hervor. „Wer zu Silvester nicht auf Pyrotechnik verzichten will, sollte verantwortungsvoll handeln – Rücksicht auf Mitmenschen und Umwelt nehmen und sich selbst nicht gefährden“, rät Wiener-Städtische-Vorstandsdirektorin Doris Wendler. Dazu zählen das Beachten von Verbotszonen, das Einhalten von Alters- und Sicherheitsabständen, der Kauf ausschließlich geprüfter Feuerwerksartikel im Fachhandel, eine stabile Abschussvorrichtung sowie besondere Vorsicht in der Nähe von Kindern, Kleidung und brennbaren Materialien. Zudem sei eine private Haftpflichtversicherung, die in der Regel in der Haushaltsversicherung inkludiert ist, empfohlen sowie eine private Unfallversicherung.