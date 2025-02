Auf welchem Weg gelangen Viren in die Lunge?

Viren werden über die Nase eingeatmet

Die Infektion beginnt mit dem Einatmen von virusbeladenen Tröpfchen, die beim Husten, Niesen oder Sprechen von infizierten Personen in die Luft abgegeben werden. Diese Tröpfchen gelangen über die Nasenschleimhäute oder den Mund in den Körper. Einmal in den oberen Atemwegen angekommen, haften die Viren an den Schleimhäuten der Nase, des Rachens oder des Kehlkopfes und beginnen, Zellen zu infizieren.