Sogar Tunnel gesperrt
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
Während große Teile Mitteleuropas auch heuer ohne weiße Weihnacht blieben, versanken die Alpen im Nordwesten Italiens im Schnee. Die außergewöhnlichen Niederschläge sorgten nicht nur für Rekordwerte in den Skigebieten, sondern führten auch zu Straßensperren, Verkehrschaos und akuter Lawinengefahr in der Grenzregion.
Besonders betroffen ist das Piemont. Im Skigebiet Prato Nevoso fielen schon ab dem 18. Dezember enorme Schneemengen, die sich laut italienischen Medien mittlerweile auf über drei Meter auf rund 1600 Metern Seehöhe summierten. Damit gilt der Ort aktuell als schneereichste Skistation Europas.
Auch andernorts meldete die Umweltagentur Arpa Piemonte außergewöhnliche Werte, darunter 163 Zentimeter in Limone, 105 Zentimeter im Gebiet von Bobbio Pellice sowie teils über 60 Zentimeter in Pragelato und Bardonecchia.
Zentrale Verbindung gesperrt
Die Schneemassen entwickelten sich rasch zu einem Sicherheitsproblem. Wegen erheblicher Lawinengefahr wurde der Tenda-Tunnel unterhalb von Cuneo, eine zentrale Verbindung zwischen Italien und Frankreich, in beide Richtungen gesperrt. Laut der Nachrichtenagentur Ansa gilt die Sperre auf unbestimmte Zeit und soll erst aufgehoben werden, wenn die volle Sicherheit für den Verkehr gewährleistet ist. Auch der Grenzübergang am Colle della Maddalena wurde aus denselben Gründen geschlossen.
Laut Rai sank die Schneefallgrenze rund um Heiligabend stellenweise auf 500 bis 700 Meter, nachdem es in der Region um Cuneo bereits seit dem 22. Dezember nahezu ununterbrochen geschneit hatte. Zeitweise wurde in höheren Lagen Lawinenwarnstufe 4 von 5 ausgerufen. Erst nach den Feiertagen kündigte der Wetterdienst von Arpa Piemonte eine deutliche Beruhigung mit steigender Nullgradgrenze und ausbleibenden Niederschlägen an.
Autos sollen von Parkplätzen entfernt werden
Der außergewöhnliche Schneereichtum lockte zahlreiche Besucher in die Skigebiete, was insbesondere rund um Prato Nevoso zu überfüllten Parkplätzen und langen Staus führte. Um das Verkehrsaufkommen zu kontrollieren, sperrten die Provinz Cuneo und die Gemeinde Frabosa Sottana zeitweise die Provinzstraße in Richtung Prato Nevoso und Artesina. Anfahrten waren nur eingeschränkt und abhängig von der Verkehrslage möglich.
Unterdessen appellierte der Bürgermeister von Valdieri, Guido Giordana, an die Bevölkerung, parkende Fahrzeuge von Hauptstraßen zu entfernen und so die Schneeräumung zu unterstützen. Viele Bürgerinnen und Bürger beteiligten sich laut lokalen Medien mit Schaufeln an den Aufräumarbeiten.
