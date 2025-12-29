3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien

Zentrale Verbindung gesperrt

Die Schneemassen entwickelten sich rasch zu einem Sicherheitsproblem. Wegen erheblicher Lawinengefahr wurde der Tenda-Tunnel unterhalb von Cuneo, eine zentrale Verbindung zwischen Italien und Frankreich, in beide Richtungen gesperrt. Laut der Nachrichtenagentur Ansa gilt die Sperre auf unbestimmte Zeit und soll erst aufgehoben werden, wenn die volle Sicherheit für den Verkehr gewährleistet ist. Auch der Grenzübergang am Colle della Maddalena wurde aus denselben Gründen geschlossen.