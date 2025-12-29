Kriminalfälle, die Österreich 2025 erschütterten

Internationales Terrornetzwerk

International erschütternd waren auch neue Details zum vereitelten Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert. Der mutmaßliche Attentäter wurde bereits 2024 festgenommen, doch erst 2025 wurde das gesamte Ausmaß bekannt: Statt eines Einzeltäters handelte es sich um ein international vernetztes Terrornetzwerk. Kontakte zu radikalen Islamisten, geplante Anschläge in mehreren Ländern – und ein Komplize, der in Mekka tatsächlich ein Blutbad anrichtete. Die Ermittlungen stehen kurz vor dem Abschluss, ein Prozess wird noch vor dem Sommer erwartet.