Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Terror und Femizide

Kriminalfälle, die Österreich 2025 erschütterten

Österreich
29.12.2025 14:30

Mord, Betrug, Terrorpläne – und Fälle, die jahrelang ungeklärt blieben: 2025 sorgte in Österreich erneut für Kriminal-Schlagzeilen. Über jene Verbrechen, die das Land besonders erschüttert und bewegt haben, sprach Krone-Kriminalreporterin Martina Prewein im Talk – und ordnet ein, warum manche Ermittlungen erst spät den entscheidenden Durchbruch bringen.

0 Kommentare

Am stärksten in Erinnerung geblieben ist ihr die Aufklärung im Fall Jenny Scharinger. Die junge Frau war im Jänner 2018 plötzlich spurlos aus ihrer Wohnung verschwunden. Jahrelang galt ihr Exfreund als Tatverdächtiger, doch es fehlten konkrete Beweise. Während die Ermittlungen stockten, kämpfte die Mutter unermüdlich weiter, hielt den Fall in der Öffentlichkeit und organisierte immer wieder Suchaktionen und Grabungen - in der Hoffnung, endlich Gewissheit zu bekommen.

Lesen Sie auch:
Hunderte Menschen versammelten sich am Wiener Heldenplatz, um Jennifer Scharinger zu gedenken ...
Mahnwache in Wien
Trauer um Jenni: „Du kommst endlich nach Hause“
15.12.2025
Krone Plus Logo
Neuer Verdacht
Hatte Jenni Scharingers Mörder Tatkomplizen?
19.12.2025

Ende 2025 dann die Wende: Der Exfreund legte ein Geständnis ab und führte die Ermittler zu den sterblichen Überresten. „Dass ein Mord nach so langer Zeit noch aufgeklärt wird, ist erschütternd – aber auch unglaublich“, so Prewein. Nun laufen forensische Untersuchungen, ein Prozess wird für Sommer oder Herbst erwartet.

(Bild: Krone KREATIV/Martina Prewein, zVg, Florian Wieser, stock.adobe.com)
Kriminalreporterin Martina Prewein
Kriminalreporterin Martina Prewein(Bild: krone.tv )

Mord an Grazer Influencerin
Ein weiterer Fall, der Österreich bewegte, war der Mord an der Grazer Influencerin Stefanie P. Auch hier galt das Opfer zunächst als vermisst. Doch der Exfreund geriet rasch in den Fokus der Ermittler – spätestens, als er sein Auto auf einem slowenischen Casino-Parkplatz in Brand setzte, so Prewein. Er gestand schließlich die Tat und führte die Polizei zu den Leichenteilen. Der Prozess dürfte bereits im Frühsommer stattfinden.

(Bild: zVg)

Der Fall sorgte nicht zuletzt deshalb für große Betroffenheit, weil er erneut die brutale Realität von Femiziden ins Bewusstsein rückte – und weil das Opfer durch ihre Social-Media-Präsenz vielen bekannt war.

Internationales Terrornetzwerk
International erschütternd waren auch neue Details zum vereitelten Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert. Der mutmaßliche Attentäter wurde bereits 2024 festgenommen, doch erst 2025 wurde das gesamte Ausmaß bekannt: Statt eines Einzeltäters handelte es sich um ein international vernetztes Terrornetzwerk. Kontakte zu radikalen Islamisten, geplante Anschläge in mehreren Ländern – und ein Komplize, der in Mekka tatsächlich ein Blutbad anrichtete. Die Ermittlungen stehen kurz vor dem Abschluss, ein Prozess wird noch vor dem Sommer erwartet.

„Fall Anna“ könnte neu aufgerollt werden
Auch der Fall Anna, der nach einem umstrittenen Freispruch viele empörte, erlebt nun eine mögliche Wende. Neue Aussagen eines weiteren mutmaßlichen Opfers werfen ein völlig neues Licht auf die Geschehnisse. Krone-Reporterin Prewein sprach mit der jungen Frau, die von massiver Manipulation, Gewalt und einer kriminellen Bande berichtete. Diese neuen Erkenntnisse könnten nun den Weg für eine Wiederaufnahme des Verfahrens ebnen.

Den ganzen Talk mit Martina Prewein sehen Sie im Video oben!

Porträt von krone.tv
krone.tv
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
169.107 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
122.159 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Wien
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
90.405 mal gelesen
Eine Frau dürfte bei dem verheerenden Brand an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
Mehr Österreich
Bergretter im Einsatz
Wiener verirrte sich im Schnee: Stundenlange Suche
Tierischer Hunger
So viel wurde heuer in Schönbrunn verfüttert
Alarm in Australien
Austro-Touristin stürzt bei Wanderung über Klippen
Kontrolle am Dienstag
Vorläufiges Aufatmen nach Waldbrand auf Nordkette
Krone Plus Logo
Hinter Bühne Am Hof
Warum Wiens Silvesterpfad diesen Container braucht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf