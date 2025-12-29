Video zeigt: Diktator geht beim Eishockey zu Boden

Putin selbst hatte in einem Telefonat mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einmal gesagt, dass er gerade in der Sporthalle spreche, „wo ich mit dem Training beginne“. „Um dir nichts zu verbergen, ich möchte jetzt Eishockey spielen. Ich rufe erst mal meine Berater an“, zeigte er sich von seinem Gesprächspartner genervt. Lukaschenko und Putin spielten auch schon gemeinsam.