Lukaschenko verletzt
Video zeigt: Diktator geht beim Eishockey zu Boden
Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko ist bei einem Eishockeyspiel zu Boden gegangen. Er wurde von einem Mitspieler umgestoßen und musste wieder aufgerichtet werden. „Alles wie immer, erst den Hund, dann den Löwen“, kommentierte der Politiker. Er zog sich laut eigener Aussage eine Zerrung im Rücken zu.
Ihm gehe es jedoch gut und er denke bereits an das nächste Spiel, sagte der 71-Jährige. Das Team des Präsidenten hatte am Samstag gegen die Mannschaft aus der Region Brest gespielt. Dabei habe ein Mitspieler Lukaschenko umgestoßen, wie die kremlkritische Zeitung Novaya Gazeta Europe berichtete. Der Spieler unterbrach das Match daraufhin und half Lukaschenko wieder auf die Beine.
Der Machthaber nahm es offenbar mit Humor. In einem Statement sagte er, der Gegner wisse, worauf er sich einzustellen habe, wenn sich die eigenen Mitspieler prügelten.
Hier sehen Sie ein Video von dem Vorfall:
Die Amateurpartie endete mit 5:5 unentschieden. Grundsätzlich gilt Lukaschenkos Mannschaft als erfolgreich, sie gewann von 18 ausgetragenen Meisterschaften 16.
Gemeinsames Hobby mit Putin
Auch der russische Machthaber Wladimir Putin (73) spielt Eishockey. In einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump hat er laut Berichten vor einigen Monaten Freundschaftsspiele zwischen russischen und amerikanischen Eishockeyspielern angeregt.
„In den letzten Wochen kam es zu einer wahren Verbrüderung der Nationen: Während die Amerikaner einen russischen Eishockeyspieler anfeuerten, begeisterten sich die Russen für die amerikanischen Washington Capitals. Das ist es, was Sport sein sollte: ein Instrument, das Menschen sogar über den Ozean hinweg vereinen kann“, sagte Putins Unterhändler Kirill Dmitriew im April.
Putin selbst hatte in einem Telefonat mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einmal gesagt, dass er gerade in der Sporthalle spreche, „wo ich mit dem Training beginne“. „Um dir nichts zu verbergen, ich möchte jetzt Eishockey spielen. Ich rufe erst mal meine Berater an“, zeigte er sich von seinem Gesprächspartner genervt. Lukaschenko und Putin spielten auch schon gemeinsam.
