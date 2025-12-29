Vorteilswelt
Vierschanzentournee

Springen in Oberstdorf ab 16.30 Uhr LIVE

Ski Nordisch
29.12.2025 11:49
Topfavorit Domen Prevc
Topfavorit Domen Prevc(Bild: GEPA)

Auftakt zur Vierschanzentournee in Oberstdorf: Heute steigt das erste Springen, ab 16.30 Uhr sind Sie mit sportkrone.at live dabei – siehe Ticker unten.

Hier gibt es den Liveticker:

In der Qualifikation am Sonntag hat Titelverteidiger Daniel Tschofenig rechtzeitig aus seinem Tief gefunden. Der Kärntner landete hinter dem überlegenen Topfavoriten Domen Prevc und dem Deutschen Philipp Raimund auf Rang drei. Auch Jan Hörl (5.) und Stephan Embacher (6.) kamen ins Spitzenfeld. Vorjahressieger Stefan Kraft stürzte auf der Schattenbergschanze als 33. hingegen ab, kam aber problemlos in den Hauptbewerb der Top 50.

Daniel Tschofenig
Vierschanzentournee
Oberstdorf-Quali: Tschofenig Dritter, Prevc siegt
28.12.2025

Manuel Fettner (13.), Jonas Schuster (16.) und Maximilian Ortner (24.) sind heute ebenfalls mit dabei.

Folgen Sie uns auf