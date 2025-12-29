Springen in Oberstdorf ab 16.30 Uhr LIVE

Ein finnischer Hora-Ersatz debütiert in Villach
99ers-Zugang:
Auftakt zur Vierschanzentournee in Oberstdorf: Heute steigt das erste Springen, ab 16.30 Uhr sind Sie mit sportkrone.at live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
In der Qualifikation am Sonntag hat Titelverteidiger Daniel Tschofenig rechtzeitig aus seinem Tief gefunden. Der Kärntner landete hinter dem überlegenen Topfavoriten Domen Prevc und dem Deutschen Philipp Raimund auf Rang drei. Auch Jan Hörl (5.) und Stephan Embacher (6.) kamen ins Spitzenfeld. Vorjahressieger Stefan Kraft stürzte auf der Schattenbergschanze als 33. hingegen ab, kam aber problemlos in den Hauptbewerb der Top 50.
Manuel Fettner (13.), Jonas Schuster (16.) und Maximilian Ortner (24.) sind heute ebenfalls mit dabei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.