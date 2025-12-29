Springen in Oberstdorf ab 16.30 Uhr LIVE

In der Qualifikation am Sonntag hat Titelverteidiger Daniel Tschofenig rechtzeitig aus seinem Tief gefunden. Der Kärntner landete hinter dem überlegenen Topfavoriten Domen Prevc und dem Deutschen Philipp Raimund auf Rang drei. Auch Jan Hörl (5.) und Stephan Embacher (6.) kamen ins Spitzenfeld. Vorjahressieger Stefan Kraft stürzte auf der Schattenbergschanze als 33. hingegen ab, kam aber problemlos in den Hauptbewerb der Top 50.