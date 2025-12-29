„Österreich ist 2026 einem Weckruf ausgesetzt“

Wer sich zu sehr an äußeren Erwartungen orientiere, werde das Gefühl haben, dass Erfolg allein nicht mehr nährt – entscheidend sei künftig, sich selbst wirklich zu kennen, ohne den Fokus auf Geld zu richten.

Herzenskraft ist ab Ende Juni gefragt

Ab dem zweiten Halbjahr 2026 sieht die Astrologin deutlich positivere Energien. Mit dem Eintritt von Jupiter in den Löwen ab Ende Juni gehe es spürbar bergauf: Es sei eine Phase der Herzkraft, des Selbstvertrauens und der authentischen Sichtbarkeit. Menschen könnten das, was sie zuvor für sich erkannt haben, nun mutiger leben und zeigen – ohne Maske, aber mit Sinn.