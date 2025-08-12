Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Alaska statt Austria | Lieblingsfeindbild

Guten Morgen Newsletter
(Bild: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)

Alaska statt Austria. Der Einsatz der österreichischen Außenministerin Beate Meinl-Reisinger für Wien als Austragungsort von höchstrangigen Gesprächen zur Beendigung des russischen Krieges gegen die Ukraine hat nicht gefruchtet. Jedenfalls bisher zieht Alaska vor Austria. Kriegs-Zar Wladimir Putin kommt US-Präsident Trump entgegen und besucht ihn am Freitag in „seinem“ nördlichsten Bundesstaat. Dieses Treffen, kommentiert heute Claus Pándi in der „Krone“, besiegle vielleicht schon das Schicksal der Ukraine und wäre „eine Entscheidung über den unaufhaltsamen Abstieg der Europäer in die politische Bedeutungslosigkeit“. Europa werde nicht ernst genommen. Um ernst genommen zu werden, findet Pándi, müsse man sich vor allem einmal selbst ernst nehmen. Und da brauche „keiner mit dem Finger auf andere Länder zu zeigen“. Es reiche ein Blick auf die Lage daheim, so habe sich ja Bundeskanzler Christian Stocker etwa Claudia Plakolm als Europaministerin ausgesucht, der „famose Ex-Finanzminister Magnus Brunner“ wurde zum EU-Kommissar befördert. Die Schlussfolgerung von Pándi: Es brauche sich jetzt keiner zu wundern, „wenn Wladimir Putin und Donald Trump über die EU triumphieren“. Ja, Österreich, ja, Europa macht es Russland, den USA und auch China wirklich leicht.

0 Kommentare

Lieblingsfeindbild. Das war zu erwarten: Das ORF-Sommergespräch von Montagabend, in dem einander zwei Newcomer gegenüber gesessen waren, wird von vielen Seiten zerzaust. Kritik hagelt es an Interviewer Klaus Webhofer, vernichtend fällt das Urteil vieler an Leonore Gewessler, der neuen Chefin der Grünen aus. Sie hat es bereits als Ministerin geschafft, zum Lieblingsfeindbild einer Mehrheit der Österreicher zu werden. Das setzt sich auch in ihrer neuen Rolle fort – das würde nicht einmal ein glänzender Auftritt Gewesslers entscheidend ändern. Freilich gibt es auch Lob. So heißt es in einem Posting auf meinen gestrigen Newsletter: „Ich weiß gar nicht, wieso Gewessler für viele Österreicher ein rotes Tuch sein soll. Sie ist die einzige aus der letzten Regierung, die in Erinnerung geblieben ist und die etwas, ohne ständig herumzueiern, umgesetzt hat.“ Weit weniger freundlich äußert sich „Krone“-Leserbriefschreiber Heinz-Peter Engertsberger aus Linz, er meint, das Gespräch habe weniger eine Politikerin, die aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat, offenbart, sondern vielmehr eine, „die ihr rhetorisches Handwerkszeug nutzt, um unangenehme Wahrheiten zu umschiffen“. Man dürfe getrost bezweifeln, ob das reicht, um als Oppositionsführerin glaubwürdig und wirksam zu sein. Und „Krone“-Leserin Dr. Christine Sperl aus Wien schreibt, für sie und ihre Bekannten sei Gewessler nicht glaubwürdig. Außer Spesen sei nichts gewesen, den Schaden habe wieder einmal der Steuerzahler. Nein, eine Mehrheit der Österreicher wird Gewessler nie gewinnen können.

Kommen Sie gut durch den Mittwoch!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Nichts ist es geworden mit dem Aufstieg ins Champions-League-Playoff für Stefan Lainer und Co.
CL-Playoff verpasst
2:3 nach 2:0! Salzburg vergeigt Aufstieg in Brügge
In so einem Bett in einer Zelle der Justizanstalt Wien-Josefstadt drohte der knapp 300 Kilo ...
Pflege und Spezialbett
300-Kilo-Häftling kostet Steuerzahler Vermögen
Unternehmer Andreas Schmid vor der inkriminierten Fahrverbotstafel im Zillergrund, die er ...
Krone Plus Logo
Erfolg für Unternehmer
Höchstgericht kippte unfaires Lkw-Fahrverbot
Die Kämpfe in der Region Donezk sind intensiv. (Symbolbild)
„Schwierige“ Kämpfe
Russischer Großangriff vor Trump-Putin-Treffen
David Alaba kam in Minute 62 ins Spiel.
Trotz Flitzer-Alarm
Real Madrid spaziert mit Alaba zu Sieg bei der WSG
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
219.805 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
160.702 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
136.667 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1315 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1139 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1079 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Mehr Guten Morgen Newsletter
„Geht nicht um mich“
Friedensaktivist aus Israel ausgewiesen
Details zu Gipfel
Trump trifft Putin einzeln in Anchorage in Alaska
„Kühn und mutig sein“
Netanyahu ruft iranisches Volk zur Rebellion auf
Karner an der Grenze
„Wollen illegale Migration gegen null drängen“
Krone Plus Logo
Nach Alk-Unfall
Spuren betrunkener Bürgermeister auf der Straße
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf