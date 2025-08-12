Alaska statt Austria | Lieblingsfeindbild

Lieblingsfeindbild. Das war zu erwarten: Das ORF-Sommergespräch von Montagabend, in dem einander zwei Newcomer gegenüber gesessen waren, wird von vielen Seiten zerzaust. Kritik hagelt es an Interviewer Klaus Webhofer, vernichtend fällt das Urteil vieler an Leonore Gewessler, der neuen Chefin der Grünen aus. Sie hat es bereits als Ministerin geschafft, zum Lieblingsfeindbild einer Mehrheit der Österreicher zu werden. Das setzt sich auch in ihrer neuen Rolle fort – das würde nicht einmal ein glänzender Auftritt Gewesslers entscheidend ändern. Freilich gibt es auch Lob. So heißt es in einem Posting auf meinen gestrigen Newsletter: „Ich weiß gar nicht, wieso Gewessler für viele Österreicher ein rotes Tuch sein soll. Sie ist die einzige aus der letzten Regierung, die in Erinnerung geblieben ist und die etwas, ohne ständig herumzueiern, umgesetzt hat.“ Weit weniger freundlich äußert sich „Krone“-Leserbriefschreiber Heinz-Peter Engertsberger aus Linz, er meint, das Gespräch habe weniger eine Politikerin, die aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat, offenbart, sondern vielmehr eine, „die ihr rhetorisches Handwerkszeug nutzt, um unangenehme Wahrheiten zu umschiffen“. Man dürfe getrost bezweifeln, ob das reicht, um als Oppositionsführerin glaubwürdig und wirksam zu sein. Und „Krone“-Leserin Dr. Christine Sperl aus Wien schreibt, für sie und ihre Bekannten sei Gewessler nicht glaubwürdig. Außer Spesen sei nichts gewesen, den Schaden habe wieder einmal der Steuerzahler. Nein, eine Mehrheit der Österreicher wird Gewessler nie gewinnen können.