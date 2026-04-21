Wahl des ORF-Generals soll vorgezogen werden

Wahl des neuen Generaldirektors soll vorgezogen werden

Am Donnerstag steht eine Stiftungsratssitzung an, bei der es hoch hergehen wird. FPÖ-Stiftungsrat Peter Westenthaler fordert Einsicht in den Compliance-Bericht und will die Wahl des neuen Generals vorverlegen. Die ÖVP-nahen Stiftungsräte – unter anderem Stiftungsratsvorsitzender Gregor Schütze selbst – haben ebenfalls einen Antrag für die Sitzung vorbereitet. Darin fordern sie nun, die Bestellung des Generaldirektors oder der Generaldirektorin nicht wie geplant im August, sondern bereits am 11. Juni vorzunehmen.

Zugleich wollen die Stiftungsräte mehr Transparenz in Sachen Geld: Die Geschäftsführung soll verpflichtet werden, den Stiftungsrat über Abweichungen bei Gehältern, Boni oder Zusatzleistungen umfassend zu informieren – inklusive Begründung und finanzieller Auswirkungen. Auch strukturell werden im Antrag Änderungen gefordert. Der bestehende Vergütungsausschuss soll zu einem erweiterten Personalausschuss ausgebaut werden, der sich insbesondere mit dringenden Personalentscheidungen auf Führungsebene befasst.