Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Beziehungs-Studie

Wie Sex-Vergangenheit die Partnerwahl beeinflusst

Intim
11.08.2025 18:00
Es kommt nicht nur auf die Anzahl der bisherigen Sexualpartner an, sondern auch auf den ...
Es kommt nicht nur auf die Anzahl der bisherigen Sexualpartner an, sondern auch auf den Zeitpunkt.(Bild: svittlana - stock.adobe.com)

Es ist keine Überraschung, dass potenzielle Partner uns danach beurteilen, mit wie vielen Menschen wir Sex hatten – aber neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass es einen wichtigen Faktor gibt, der beeinflusst, wie wertend sie dabei sind.

0 Kommentare

Von „Notches on the bedpost“ (Kerben am Bettpfosten) im Englischen über „Isoka“ (Frauenheld) im Zulu und „Nikushoku-kei“ (Fleischfresser-Typ) im Japanischen bis hin zu „Rodada“ (eine Frau mit vielen „Meilen“) im brasilianischen Portugiesisch – Begriffe und Ausdrücke, die die sexuelle Vergangenheit und den Ruf einer Person beschreiben, sind in den Sprachen dieser Welt weit verbreitet. Ein Hinweis darauf, dass der sexuellen Vorgeschichte eines potenziellen Partners in der menschlichen Paarungspsychologie ein hoher Stellenwert beigemessen wird.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Sebastian Räuchle
Sebastian Räuchle
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Im Interview
Alien: Earth über Horror, Humor & die Macht der KI
Für sie kann der Sommer nicht schöner sein: Julia Klöckner und TV-Moderator Jörg Pilawa sind ein ...
Neues Traumpaar!
TV-Star Jörg Pilawa liebt deutsche CDU-Politikerin
Folge von Montag
Die neue Woche bringt viel Energie und gute Laune
Von Arien bis Pop
So glanzvoll war ‘Unterreiner & Friends‘ in Gars
Lindsay Lohan 2.0
Von der Skandalnudel zur Comeback-Queen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
206.457 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
189.665 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
148.771 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1427 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1073 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
1008 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Mehr Intim
Krone Plus Logo
Beziehungs-Studie
Wie Sex-Vergangenheit die Partnerwahl beeinflusst
Krone Plus Logo
Und so gehen Sie es an
Getrennter Urlaub: Das bringt es Ihnen als Paar
Hand aufs Herz
Empfinden Sie Ihr Liebesleben als erfüllend?
Krone Plus Logo
Nutzerin berichtet
Was ChatGPT mit Ihren intimen Geheimnissen macht
Krone Plus Logo
„Spicy“-Events begehrt
Erotik-Urlaube im Kommen: „Ist ein Kulturwandel“

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf