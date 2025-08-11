Wie Sex-Vergangenheit die Partnerwahl beeinflusst

Von „Notches on the bedpost“ (Kerben am Bettpfosten) im Englischen über „Isoka“ (Frauenheld) im Zulu und „Nikushoku-kei“ (Fleischfresser-Typ) im Japanischen bis hin zu „Rodada“ (eine Frau mit vielen „Meilen“) im brasilianischen Portugiesisch – Begriffe und Ausdrücke, die die sexuelle Vergangenheit und den Ruf einer Person beschreiben, sind in den Sprachen dieser Welt weit verbreitet. Ein Hinweis darauf, dass der sexuellen Vorgeschichte eines potenziellen Partners in der menschlichen Paarungspsychologie ein hoher Stellenwert beigemessen wird.