So stört KI-generierte „Schlamperei“ den Betrieb

In vielen Unternehmen, die generative KI-Tools einsetzen, zeichnet sich ein verwirrender Widerspruch ab: Während die Mitarbeiter weitgehend den Vorgaben zur Nutzung der Technologie folgen, sehen nur wenige einen echten Mehrwert darin. Obwohl sich der Einsatz von KI am Arbeitsplatz seit 2023 verdoppelt hat, sehen 95 Prozent der Unternehmen keinen messbaren „Return on Investment“ für diese Technologien, wie eine erst kürzlich veröffentlichte Studie des MIT Media Lab ergab. Doch woran liegt’s?