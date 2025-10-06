Vorteilswelt
Kostentreiber

So stört KI-generierte „Schlamperei“ den Betrieb

Web
06.10.2025 06:00
KI-generierte Arbeitsinhalte sehen zwar oft gut aus, haben aber wenig Substanz.
KI-generierte Arbeitsinhalte sehen zwar oft gut aus, haben aber wenig Substanz.(Bild: Oksana Kuzmina - stock.adobe.com)

Trotz des zunehmenden Einsatzes von Künstlicher Intelligenz am Arbeitsplatz schlagen die meisten Unternehmen bislang nur wenig Kapital aus ChatGPT und Co. Das hat einer aktuellen Untersuchung zufolge seinen „guten“ Grund: Die KI generiert vor allem „Arbeitsschlamperei“.

In vielen Unternehmen, die generative KI-Tools einsetzen, zeichnet sich ein verwirrender Widerspruch ab: Während die Mitarbeiter weitgehend den Vorgaben zur Nutzung der Technologie folgen, sehen nur wenige einen echten Mehrwert darin. Obwohl sich der Einsatz von KI am Arbeitsplatz seit 2023 verdoppelt hat, sehen 95 Prozent der Unternehmen keinen messbaren „Return on Investment“ für diese Technologien, wie eine erst kürzlich veröffentlichte Studie des MIT Media Lab ergab. Doch woran liegt’s?

