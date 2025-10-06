Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

krone.tv Premiere

Die Lebensgeschichte von Bruce Springsteen im Kino

Gewinnspiele
06.10.2025 09:15

Bruce Springsteen steht im Zentrum eines intensiven Musikfilms, der die Entstehung seines Albums „Nebraska“ beleuchtet – ein Werk, das aus Einsamkeit und innerer Unruhe geboren wurde. Springsteen: Deliver Me From Nowhere startet am 23. Oktober 2025 im Kino und mit etwas Glück gibt es Tickets zur Premiere zu gewinnen!

Mit „Springsteen: Deliver Me From Nowhere“ bringt Regisseur Scott Cooper die Entstehung von Bruce Springsteens legendärem Album „Nebraska“ auf die Leinwand. Der Film zeigt den Künstler in einer Phase tiefer Selbstreflexion – isoliert, gezeichnet von inneren Konflikten und auf der Suche nach musikalischer Wahrheit. Jeremy Allen White verkörpert Springsteen mit eindrucksvoller Intensität und bringt dessen kreative Einsamkeit authentisch zum Ausdruck.

(Bild: © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.)
(Bild: © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.)

Ein Film über Mut, Isolation und stille Verbundenheit
Basierend auf Warren Zanes’ Buch erzählt der Film nicht die Geschichte eines Rockstars, sondern die eines Mannes, der sich mit den Schatten seiner Kindheit und dem Druck des Erfolgs auseinandersetzt. Unterstützt von Jeremy Strong als Manager Jon Landau und Odessa Young als Faye, Springsteens große Liebe, entsteht ein intimes Porträt über Musik als Heilung und Ausdruck innerer Kämpfe.

(Bild: © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.)
(Bild: © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.)
(Bild: © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.)
(Bild: © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.)

Gedreht an Originalschauplätzen in New Jersey und mit Originalinstrumenten aus der Entstehungszeit des Albums, setzt der Film auf Authentizität statt Mythos. Die Produktion wurde von Springsteen persönlich begleitet – ein Zeichen für die emotionale Tiefe und Bedeutung dieses Projekts.

Mitmachen und gewinnen
krone.tv verlost für die Österreich-Premiere von Springsteen: Deliver Me From Nowhere am 23. Oktober 70x2 Tickets. Erleben Sie die emotionale Entstehungsgeschichte von einem der größten Alben der Musikgeschichte vorab auf der großen Kinoleinwand!

Wann: 23.10.2025
Wo: Cineplexx Millenniumcity
Kartenausgabe: 19:00 – 20:00 Uhr
Filmbeginn: 20:00 Uhr

Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und mit etwas Glück live dabei sein! Teilnahmeschluss: 15. Oktober 2025, 09:00 Uhr. 

Sie wollen unbedingt bei der großen Österreich-Premiere von Springsteen: Deliver Me From Nowhere am 23. Oktober dabei sein? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Adabei-Newsletters“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
130.030 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
126.012 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: Trauer um Daniel (17)
99.514 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1395 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1108 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1030 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf