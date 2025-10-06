Die Lebensgeschichte von Bruce Springsteen im Kino

Bruce Springsteen steht im Zentrum eines intensiven Musikfilms, der die Entstehung seines Albums „Nebraska“ beleuchtet – ein Werk, das aus Einsamkeit und innerer Unruhe geboren wurde. Springsteen: Deliver Me From Nowhere startet am 23. Oktober 2025 im Kino und mit etwas Glück gibt es Tickets zur Premiere zu gewinnen!
Mit „Springsteen: Deliver Me From Nowhere“ bringt Regisseur Scott Cooper die Entstehung von Bruce Springsteens legendärem Album „Nebraska“ auf die Leinwand. Der Film zeigt den Künstler in einer Phase tiefer Selbstreflexion – isoliert, gezeichnet von inneren Konflikten und auf der Suche nach musikalischer Wahrheit. Jeremy Allen White verkörpert Springsteen mit eindrucksvoller Intensität und bringt dessen kreative Einsamkeit authentisch zum Ausdruck.
Ein Film über Mut, Isolation und stille Verbundenheit
Basierend auf Warren Zanes’ Buch erzählt der Film nicht die Geschichte eines Rockstars, sondern die eines Mannes, der sich mit den Schatten seiner Kindheit und dem Druck des Erfolgs auseinandersetzt. Unterstützt von Jeremy Strong als Manager Jon Landau und Odessa Young als Faye, Springsteens große Liebe, entsteht ein intimes Porträt über Musik als Heilung und Ausdruck innerer Kämpfe.
Gedreht an Originalschauplätzen in New Jersey und mit Originalinstrumenten aus der Entstehungszeit des Albums, setzt der Film auf Authentizität statt Mythos. Die Produktion wurde von Springsteen persönlich begleitet – ein Zeichen für die emotionale Tiefe und Bedeutung dieses Projekts.
Mitmachen und gewinnen
krone.tv verlost für die Österreich-Premiere von Springsteen: Deliver Me From Nowhere am 23. Oktober 70x2 Tickets. Erleben Sie die emotionale Entstehungsgeschichte von einem der größten Alben der Musikgeschichte vorab auf der großen Kinoleinwand!
Wann: 23.10.2025
Wo: Cineplexx Millenniumcity
Kartenausgabe: 19:00 – 20:00 Uhr
Filmbeginn: 20:00 Uhr
Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und mit etwas Glück live dabei sein! Teilnahmeschluss: 15. Oktober 2025, 09:00 Uhr.
Sie wollen unbedingt bei der großen Österreich-Premiere von Springsteen: Deliver Me From Nowhere am 23. Oktober dabei sein? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Adabei-Newsletters“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.