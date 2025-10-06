Vorteilswelt
Salzburg steht still

Langer Stau nach Crash bei Unfallkrankenhaus

Salzburg
06.10.2025 08:23
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Markus Tschepp)

Kein Weiterkommen gibt es derzeit laut Augenzeugen rund um die Karolingerbrücke in der Salzburger Innenstadt. Nach einem Crash in der Nähe des Unfallkrankenhauses liegt der Verkehr lahm …

0 Kommentare

Am Montagmorgen kam es in der Salzburger Innenstadt zu erheblichen Verzögerungen: Nahe dem Unfallkrankenhaus am Dr.-Franz-Rehrl-Platz kollidierten zwei Fahrzeuge. Die Unfallstelle befand sich im Bereich der Nonntaler Brücke, einem stark befahrenen Verkehrsknotenpunkt der Stadt. Die Polizei regelte den Verkehr abwechselnd in beiden Richtungen, wodurch sich im Frühverkehr rasch Staus bildeten.

Verzögerungen im Verkehr
Betroffen waren laut ersten Meldungen alle Zufahrtsstraßen im Umfeld – vom Rudolfskai über die Nonntaler Hauptstraße bis in den Stadtteil Parsch. Zahlreiche Pendler mussten mit Verzögerungen rechnen. Augenzeugen berichten der „Krone“, dass kein Weiterkommen möglich sei.

Angaben zu Verletzten oder zur Unfallursache lagen vorerst nicht vor. Es empfiehlt sich, die Gegend großräumig zu umfahren, bis die Unfallstelle geräumt ist. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Salzburg

