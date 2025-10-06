Langer Stau nach Crash bei Unfallkrankenhaus

Am Montagmorgen kam es in der Salzburger Innenstadt zu erheblichen Verzögerungen: Nahe dem Unfallkrankenhaus am Dr.-Franz-Rehrl-Platz kollidierten zwei Fahrzeuge. Die Unfallstelle befand sich im Bereich der Nonntaler Brücke, einem stark befahrenen Verkehrsknotenpunkt der Stadt. Die Polizei regelte den Verkehr abwechselnd in beiden Richtungen, wodurch sich im Frühverkehr rasch Staus bildeten.