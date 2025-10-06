Vorteilswelt
Benkos Bunker: Wer wie viel Geld kassieren sollte

Wirtschaft
06.10.2025 06:00
Stifter René Benko wartet auf seinen Prozess.
Stifter René Benko wartet auf seinen Prozess.

Schon vor Jahren gründete René Benko Stiftungen, in denen er selbst nicht als Begünstigter aufscheint – dafür wurde sein Umfeld umso großzügiger bedacht. Die „Krone“ kennt die Hintergründe.

Als die Ermittler der Soko Signa im Jänner 2025 eine Hausdurchsuchung bei Frau Benkos Verwandten machten, mussten sie bloß Weinkartons und Klopapier beiseiteschieben, um an den geheimen Benko-Tresor zu gelangen. Darin lagerten bekanntlich elf teure Herrenuhren, acht Manschettenknöpfe und 120.000 Euro Bargeld, die René Benko – so der Verdacht der Ermittler – mithilfe seiner Ehefrau Nathalie vor seinen Gläubigern in Sicherheit gebracht haben soll.

00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
