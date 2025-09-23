Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Vorsicht, Erpressung!

Computervirus zapft auf Pornoseiten Webcam an

Digital
23.09.2025 18:39
Eine neue Schadsoftware ist darauf zugeschnitten, beim Besuch der beliebtesten Porno-Websites ...
Eine neue Schadsoftware ist darauf zugeschnitten, beim Besuch der beliebtesten Porno-Websites die Webcam anzuzapfen. Krone+ verrät, wie Sie sich vor Erpresser-Angriffen schützen.(Bild: Oleg - stock.adobe.com)

„Wir haben Sie mit Ihrer Webcam gefilmt, während Sie eine Pornoseite besucht haben.“ Fast jeder hat schon einmal eine E-Mail erhalten, die so anfängt – bisher handelte es sich um Lügen in Massen-Mails von Bitcoin-Erpressern, die auf Leichtgläubige hoffen. Die Bedrohung wird jetzt aber real: Eine neue Schadsoftware ist darauf zugeschnitten, beim Besuch der beliebtesten Porno-Websites die Webcam anzuzapfen.

0 Kommentare

Mit dieser Schadsoftware hat die Erpressungsmasche eine reale Bedrohungsstufe erreicht: Erstmals gelingt es Angreifern in ganz großem Stil, heimlich echte Webcam-Aufnahmen anzufertigen – in Momenten höchster Verletzlichkeit, wenn Nutzer die sprichwörtlichen Hosen heruntergelassen haben. Krone+ verrät, wie die Software funktioniert, wie schnell sich der neue Computerschädling verbreitet – und wie man sich vor ihm schützt.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Dominik Erlinger
Dominik Erlinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Meta-Chef Mark Zuckerberg bei der Vorstellung der neuen smarten Brille.
Steuerung per Armband
Meta zeigt smarte Brille mit integriertem Display
Für eine Renndrohne gelten andere Regeln als für fliegende Kameras.
Krone Plus Logo
Die Technik im Detail
Phänomen Drone Racing: 0 auf 200 in einer Sekunde!
Einfach zu teuer: Die Virtual-Reality-Brille Vision Pro war der größte Apple-Flop der jüngeren ...
Krone Plus Logo
Tim Cooks größter Flop
Apple Vision Pro: Die raren Erfolge – und ihr Erbe
Lounge-Möbel mit Blick auf den Hydroponik-Garten mit LED-“Sonne“, ein HD-Display zur ...
Krone Plus Logo
Run auf Luxusbunker
So rüsten Tech-Milliardäre sich für die Apokalypse
„Pizza Bandit“ vereint Arcade-Action „mit dem absurden Druck einer Kochshow im absoluten ...
„Chaotisch“
„Pizza Bandit“: Koop-Shooter trifft auf Kochshow
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
168.756 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
146.460 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.415 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
1928 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1800 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1599 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Digital
Krone Plus Logo
Vorsicht, Erpressung!
Computervirus zapft auf Pornoseiten Webcam an
Von US-Techgiganten:
EU-Kommission will Auskunft über Betrugsbekämpfung
Manager vor Gericht
US-Kartellklage: Amazon erschwerte Prime-Kündigung
Nach Cyber-Attacke
Jaguar Land Rover verlängert Produktionsstopp
Temu, Shein & Co.:
Jeder Zweite kauft bei chinesischen Plattformen

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf