Computervirus zapft auf Pornoseiten Webcam an

„Wir haben Sie mit Ihrer Webcam gefilmt, während Sie eine Pornoseite besucht haben.“ Fast jeder hat schon einmal eine E-Mail erhalten, die so anfängt – bisher handelte es sich um Lügen in Massen-Mails von Bitcoin-Erpressern, die auf Leichtgläubige hoffen. Die Bedrohung wird jetzt aber real: Eine neue Schadsoftware ist darauf zugeschnitten, beim Besuch der beliebtesten Porno-Websites die Webcam anzuzapfen.