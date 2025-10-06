„AUFPUTZT IS!“: Weihnachstchaos mit Gery Seidl

So überlebt man Weihnachten

AUFPUTZT IS! basiert auf dem gleichnamigen Kabarettprogramm von Gery Seidl, das seit Jahren Kultstatus genießt. Jetzt kommt der Klassiker als Film auf die große Leinwand – mit neuen Figuren, frischen Pointen und jeder Menge Herz. Regisseurin Jüptner-Jonstorff bringt es auf den Punkt: „Die Nicht-Erfüllung des perfekten Plans bringt oft die wahre Freude.“ Und Produzent Florian Gebhardt ergänzt: „Ein Film für alle, die Weihnachten lieben, hassen – oder einfach überleben wollen.“ Ab dem 20. November kommt die österreichische Weihnachtskomödie in die Kinos.