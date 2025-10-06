Vorteilswelt
Ab 20.11 im Kino

„AUFPUTZT IS!“: Weihnachstchaos mit Gery Seidl

Kino
06.10.2025 08:52

Wenn der Christbaum fehlt, 280 Klotüren am Zoll hängen und die Schwiegermutter Struktur verlangt, dann ist klar: AUFPUTZT IS! Ab 20. November bringt Gery Seidl in seiner ersten Kinohauptrolle das Fest der Liebe ordentlich ins Wanken – und das Publikum zum Lachen. Jetzt ist der brandneue Trailer erschienen und die „Krone“ hat diesen für Sie. 

In der neuen österreichischen Weihnachtskomödie von Regisseurin Claudia Jüptner-Jonstorff spielt Seidl den gestressten Bauleiter Andi, der zwischen Baustelle, Bonus-Tochter und Baumdeko den ultimativen Weihnachtswahnsinn erlebt. Unterstützung – oder besser gesagt: noch mehr Chaos – kommt von Kumpel Bertl Mit dabei: ein Staraufgebot, das sich gewaschen hat! Von Maria Hofstätter als resolute Schwiegermutter über Roland Düringer, Lisa Eckhart, Adele Neuhauser, Thomas Stipsits bis hin zu Michi Buchinger und Christopher Seiler – hier gibt’s Schmäh in allen Tonlagen.

(Bild: Gebhardt-Productions)
(Bild: Gebhardt-Productions)
(Bild: Gebhardt-Productions)
(Bild: Gebhardt-Productions)
(Bild: Gebhardt-Productions)

So überlebt man Weihnachten
AUFPUTZT IS! basiert auf dem gleichnamigen Kabarettprogramm von Gery Seidl, das seit Jahren Kultstatus genießt. Jetzt kommt der Klassiker als Film auf die große Leinwand – mit neuen Figuren, frischen Pointen und jeder Menge Herz. Regisseurin Jüptner-Jonstorff bringt es auf den Punkt: „Die Nicht-Erfüllung des perfekten Plans bringt oft die wahre Freude.“ Und Produzent Florian Gebhardt ergänzt: „Ein Film für alle, die Weihnachten lieben, hassen – oder einfach überleben wollen.“ Ab dem 20. November kommt die österreichische Weihnachtskomödie in die Kinos. 

