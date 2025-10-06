„AUFPUTZT IS!“: Weihnachstchaos mit Gery Seidl

Wenn der Christbaum fehlt, 280 Klotüren am Zoll hängen und die Schwiegermutter Struktur verlangt, dann ist klar: AUFPUTZT IS! Ab 20. November bringt Gery Seidl in seiner ersten Kinohauptrolle das Fest der Liebe ordentlich ins Wanken – und das Publikum zum Lachen. Jetzt ist der brandneue Trailer erschienen und die „Krone“ hat diesen für Sie.
In der neuen österreichischen Weihnachtskomödie von Regisseurin Claudia Jüptner-Jonstorff spielt Seidl den gestressten Bauleiter Andi, der zwischen Baustelle, Bonus-Tochter und Baumdeko den ultimativen Weihnachtswahnsinn erlebt. Unterstützung – oder besser gesagt: noch mehr Chaos – kommt von Kumpel Bertl Mit dabei: ein Staraufgebot, das sich gewaschen hat! Von Maria Hofstätter als resolute Schwiegermutter über Roland Düringer, Lisa Eckhart, Adele Neuhauser, Thomas Stipsits bis hin zu Michi Buchinger und Christopher Seiler – hier gibt’s Schmäh in allen Tonlagen.
So überlebt man Weihnachten
AUFPUTZT IS! basiert auf dem gleichnamigen Kabarettprogramm von Gery Seidl, das seit Jahren Kultstatus genießt. Jetzt kommt der Klassiker als Film auf die große Leinwand – mit neuen Figuren, frischen Pointen und jeder Menge Herz. Regisseurin Jüptner-Jonstorff bringt es auf den Punkt: „Die Nicht-Erfüllung des perfekten Plans bringt oft die wahre Freude.“ Und Produzent Florian Gebhardt ergänzt: „Ein Film für alle, die Weihnachten lieben, hassen – oder einfach überleben wollen.“ Ab dem 20. November kommt die österreichische Weihnachtskomödie in die Kinos.
