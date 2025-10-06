„Fiesta Mexicana“ in der Salzburger Altstadt

Der DJ beim World Final des „Red Bull Four 2 Score“in der Salzburger Altstadt legte zwischenzeitlich gar das Lied „Fiesta Mexicana“ auf. Die Lateinamerikaner eroberten das Publikum beim Fußball-Kleinfeldturnier im Sturm. Auch weil das Herren-Team Probleme bei der Einreise in den Schengen-Raum hatte und beinahe nicht am Event teilnehmen konnte.