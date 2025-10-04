Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Vitus (zwei Jahre) hat ordentlich Power und eine große Portion Lebensfreude. Er zeigt sich menschenfreundlich, offen und neugierig – wenn auch manchmal etwas stürmisch. Bisher hat er leider nicht viel kennenlernen dürfen, weshalb er in manchen Situationen schnell verunsichert ist. Doch mit der richtigen Mischung aus Ruhe, Geduld und Klarheit lässt sich der Rüde gut leiten und zeigt sich im Training sehr motiviert. Hundeerfahrene Menschen, die Freude daran haben, mit ihm weiter zu trainieren, ihn mit liebevoller Konsequenz durchs Leben führen, seine Energie in die richtigen Bahnen lenken und ihm ein ruhiges Umfeld bieten können, werden gesucht. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at