Warum ein Prozent der Menschen nie Sex hat

Ihr „erstes Mal“ erleben Menschen in Österreich im Schnitt im Alter von 17,4 Jahren – wobei Frauen etwas „frühreifer“ sind als Männer (16,8 zu 17,9 Jahren). Danach wird dem „großen Sex-Report“ von Marketagent zufolge über alle Altersgruppen hinweg rund achtmal pro Monat „g’schnackselt“. Junge in der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen treiben es erwartungsgemäß mit statistisch 11,9 Mal pro Monat etwas öfter, Menschen zwischen 60 und 69 Jahren verkehren mit 5,4 Mal dagegen deutlich seltener miteinander.