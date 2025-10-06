TSD-Skandal: Aufsichtsrat wusste wohl Bescheid

Schreiben mit Statement von Mitarbeitern

„Hab mit Oberhammer und XX geredet, wir würden ein Schreiben mit Unterschrift und mit Statement von einzelnen Mitarbeitern dazu machen. XX und XY bereiten etwas vor und melden sich dann“. So lautet eine Nachricht, die mutmaßlich Stolz – damals noch nicht Geschäftsführer – innerhalb einer – geheimen – TSD-Gruppe geschrieben hat. Darin ging es wohl um die wegen Sozialdumpings suspendierte bzw. später gekündigte Leiterin der Notschlafstelle. Denn in einer weiteren Nachricht steht ein wohlwollendes Statement zu der ehemaligen Chefin.