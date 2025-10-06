Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Retourkutsche folgt

„Das ist ein Witz!“ Wirbel um Rummenigge-Aussage

Fußball International
06.10.2025 08:54
Karl-Heinz-Rummenigge
Karl-Heinz-Rummenigge(Bild: GEPA)

Mit einer Aussage zu Nick Woltemade, der nicht zum FC Bayern München, sondern zu Newcastle United gewechselt war, zog sich Karl-Heinz-Rummenigge den Ärger auf der britischen Insel zu. „Das ist ein Witz“, schimpft Liverpool-Ikone Jamie Carragher.

0 Kommentare

Stuttgart-Stürmer Nick Woltemade war im Sommer zu Newcastle United gewechselt – und das für die stolze Ablösesumme von 90 Millionen Euro! Der Deal sorgte für jede Menge Gesprächsstoff in der Fußball-Welt.

Nick Woltemade
Nick Woltemade(Bild: EPA/OLIVIER MATTHYS)

„Ich kann Stuttgart nur gratulieren, dass sie einen – in Anführungszeichen – Idioten gefunden haben, der so viel Geld bezahlt hat, weil das hätten wir in München sicher nicht gemacht“, meinte Karl-Heinz Rummenigge bei „Blickpunkt Sport“ im „Bayerischen Rundfunk“.

Lesen Sie auch:
Nick Woltemade (re.) kickt nicht beim FC Bayern, sondern bei Newcastle. Am Sonntag traf er bei ...
Klartext nach Poker
Kein Bayern-Wechsel: „Sie haben Idioten gefunden“
29.09.2025

„Respektlos“
Aussagen, die auf der britischen Insel hohe Wellen schlagen. „Ich habe dieses Zitat vor ein paar Tagen gesehen und es hat mich wütend gemacht“, ärgert sich etwa Jamie Carragher bei Sky Sports. „Das ist ein Witz. Als Bayern München, einem wirklich angesehenen Fußballverein, sollte man nicht so über einen deutschen Spieler sprechen – derart respektlos.“

Jamie Carragher
Jamie Carragher(Bild: EPA/LUIS TEJIDO)

Bei seinem neuen Klub sorgt Woltemade bereits für Begeisterung, in sieben Spielen erzielte der 23-jährige Deutsche vier Tore für Newcastle. „Nick Woltemade lässt die Kritiker vom FC Bayern München wie Trottel aussehen“, schreibt die „Daily Mail“. Eine Retourkutsche auf die Aussagen von Rummenigge …

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
130.030 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
126.012 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: Trauer um Daniel (17)
99.514 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1395 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1108 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1030 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Mehr Fußball International
Retourkutsche folgt
„Das ist ein Witz!“ Wirbel um Rummenigge-Aussage
Ex-Bayern-Held jubelt
Nicht zu stoppen! Nächste Müller-Show in Vancouver
Auch Pleite in Graz
Polizeischutz! Traditionsklub wirft Trainer raus
„Krone“-Stopplicht
Fußball-Himmel! Glasners raketenhafter Aufstieg
Serie A
Schlager zwischen Juventus und Milan endet torlos
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf