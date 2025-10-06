„Das ist ein Witz!“ Wirbel um Rummenigge-Aussage

Mit einer Aussage zu Nick Woltemade, der nicht zum FC Bayern München, sondern zu Newcastle United gewechselt war, zog sich Karl-Heinz-Rummenigge den Ärger auf der britischen Insel zu. „Das ist ein Witz“, schimpft Liverpool-Ikone Jamie Carragher.
Stuttgart-Stürmer Nick Woltemade war im Sommer zu Newcastle United gewechselt – und das für die stolze Ablösesumme von 90 Millionen Euro! Der Deal sorgte für jede Menge Gesprächsstoff in der Fußball-Welt.
„Ich kann Stuttgart nur gratulieren, dass sie einen – in Anführungszeichen – Idioten gefunden haben, der so viel Geld bezahlt hat, weil das hätten wir in München sicher nicht gemacht“, meinte Karl-Heinz Rummenigge bei „Blickpunkt Sport“ im „Bayerischen Rundfunk“.
„Respektlos“
Aussagen, die auf der britischen Insel hohe Wellen schlagen. „Ich habe dieses Zitat vor ein paar Tagen gesehen und es hat mich wütend gemacht“, ärgert sich etwa Jamie Carragher bei Sky Sports. „Das ist ein Witz. Als Bayern München, einem wirklich angesehenen Fußballverein, sollte man nicht so über einen deutschen Spieler sprechen – derart respektlos.“
Bei seinem neuen Klub sorgt Woltemade bereits für Begeisterung, in sieben Spielen erzielte der 23-jährige Deutsche vier Tore für Newcastle. „Nick Woltemade lässt die Kritiker vom FC Bayern München wie Trottel aussehen“, schreibt die „Daily Mail“. Eine Retourkutsche auf die Aussagen von Rummenigge …
