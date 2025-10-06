Beim Flughafen könnten bald auch Drohnen abheben

Egal, wohin man in Österreich blickt, siedeln sich rund um Flughäfen viele Unternehmen an, bilden dort regelrecht neue Wirtschaftszonen. Der Klagenfurter Flughafen und das umliegende 40-Hektar-Areal sollen in dieser Hinsicht jetzt aus dem Dornröschenschlaf erweckt werden – bei den Flugverbindungen zeichnet sich schon länger ein positiver Trend ab.