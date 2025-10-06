Vorteilswelt
Opfer des Sparzwangs?

Dem Spitäler-Programm in Wien fehlen 450 Mio. Euro

Wien
06.10.2025 06:00
Der Bau der neuen Großküche im Donauspital ist abgesichert.
Der Bau der neuen Großküche im Donauspital ist abgesichert.(Bild: David Bohmann)

Der Sparzwang lässt das Investitionsprogramm für die Spitäler wackeln. Fällt die Modernisierung aller neun städtischen Kliniken dem Sparstift zum Opfer?  Im Wiener Gesundheitsverbund werden die Projekte neu gerechnet und getaktet. Trotz düsterer Vorzeichen ist man optimistisch – weiß aber trotzdem schon, wo man im Notfall sparen würde.

Erst im Dezember soll die Sparbudget-Katze aus dem Sack, doch die Spatzen pfeifen es vom Rathausdach: Neben dem U-Bahn-Ausbau wackelt vor allem das bis zum Jahr 2030 mit 3,3 Milliarden Euro kalkulierte Investitionsprogramm für die sechs städtischen Wiener Kliniken.

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
