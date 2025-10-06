Dem Spitäler-Programm in Wien fehlen 450 Mio. Euro

Der Sparzwang lässt das Investitionsprogramm für die Spitäler wackeln. Fällt die Modernisierung aller neun städtischen Kliniken dem Sparstift zum Opfer? Im Wiener Gesundheitsverbund werden die Projekte neu gerechnet und getaktet. Trotz düsterer Vorzeichen ist man optimistisch – weiß aber trotzdem schon, wo man im Notfall sparen würde.