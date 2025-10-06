„MCI-Politik des Landes erinnert an Pfusch am Bau“

Bezos und Sánchez: Romantik-Wochenende in Paris
Massive Kritik an der Vorgangsweise der schwarz-roten Tiroler Landesregierung rund um die Um- und Neubaupläne für das renommierte Management Center Innsbruck (MCI) kommt von FPÖ, NEOS und Grüne.
Ein aktuelles Gutachten bringt die MCI-Pläne des Landes ins Straucheln. Wie berichtet, will das Land aus Kostengründen das Hauptpostgebäude in der Maximilianstraße in Innsbruck adaptieren. Und zwar ohne Ausschreibung. „Geht nicht! Würde der private Eigentümer der Hauptpost durch öffentliche Investitionen oder langfristig erhöhte Mieten begünstigt, könnte dies als unzulässige staatliche Beihilfe gewertet werden“, heißt es in dem Gutachten der Wiener Kanzlei Breitenfeld. Das MCI platzt derweil aus alle Nähten.
