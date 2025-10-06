Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Von Schmid belastet

Postenschacher? Wöginger ab Dienstag vor Gericht

Innenpolitik
06.10.2025 08:51
ÖVP-Klubobmann August Wöginger muss sich ab Dienstag vor Gericht verantworten.
ÖVP-Klubobmann August Wöginger muss sich ab Dienstag vor Gericht verantworten.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

August Wöginger, der ÖVP-Klubobmann aus Oberösterreich, steht ab Dienstag wegen Postenschacherei im Finanzamt Braunau vor einem Schöffensenat in Linz. Äußern will er sich vorab nicht.

0 Kommentare

Polit-Krimi im Finanzamt Braunau: Anfang 2017 übernahm dort der ÖVP-Bürgermeister einer kleinen oberösterreichischen Gemeinde die Leitung. Vier Jahre später bestätigte das Bundesverwaltungsgericht: Er war bei Weitem nicht der beste Kandidat im Bewerbungsverfahren. Eine 63-jährige Mitstreiterin sei „erheblich höher“ qualifiziert gewesen als der ÖVP-Mann.

Schmid Schlüsselfigur in Korruptionsverfahren rund um ÖVP
Warum erhielt er trotzdem die Vorstandsstelle? Laut Staatsanwaltschaft Linz verschaffte ihm Wöginger diesen Posten. Für „seinen“ Kandidaten soll er sich zwei Monate lang bei Thomas Schmid, dem damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, starkgemacht haben - der dann seine Kontakte spielen ließ. Schmid ist Schlüsselfigur in Korruptionsverfahren rund um die ÖVP und auch Kronzeuge der Anklage.

Kronzeuge Thomas Schmid wird aussagen. Er soll beim mutmaßlichen Amtsmissbrauch rund um das ...
Kronzeuge Thomas Schmid wird aussagen. Er soll beim mutmaßlichen Amtsmissbrauch rund um das Finanzamt Braunau geholfen haben.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

ÖVP-Klubobmann kommt am dritten Tag zu Wort
„Wir haben es geschafft. Der Bürgermeister schuldet dir was!“, teilte Schmid Wöginger per Chat die „guten Nachrichten“ mit. Ab 7. Oktober sitzt der Klubobmann nun wegen des Verdachts auf Missbrauch der Amtsgewalt auf der Anklagebank, neben ihm zwei Finanzbeamte, die den ÖVP-Kandidaten im Auswahlverfahren besser bewertet hatten.

Lesen Sie auch:
Wöginger muss sich vor Gericht verantworten.
Postenschacher?
ÖVP-Klubchef Wöginger wird der Prozess gemacht
07.08.2025
Kanzler stellt klar:
Wöginger bleibt auch bei Verurteilung ÖVP-Klubchef
30.05.2025
Postenschacher-Vorwurf
Koalition hat kein Problem mit Wögingers Anklage
21.05.2025

Ganze elf Tage soll verhandelt werden – Wöginger selbst wird am Dienstag anwesend sein, soll jedoch laut Gericht erst am dritten Prozesstag zu Wort kommen. Dann sagen zahlreiche Zeugen aus – inklusive Gastauftritt des Kronzeugen und ehemaligen Vertrauten von Ex-Kanzler Sebastian Kurz: Thomas Schmid.

Schmid belastet seinen ehemaligen Parteifreund schwer. Wöginger streitet die Vorwürfe indes vehement ab. Es gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung. In einer Gegenäußerung heißt es, dass es kein anderes Motiv gegeben habe, sich für den ÖVP-Bürgermeister einzusetzen, als Überzeugung von dessen Qualifikation: „Zwischen ihm und mir bestand und besteht kein Naheverhältnis, und ich war auch in keiner Weise auf seine Gunst angewiesen.“

Es gab schon zahlreiche Einstellungen seit Ibiza
Die Causa ist freilich auch politisch brisant. Wöginger ist einer der höchstrangigen ÖVP-Angeklagten in der Zeit seit Ibiza und diversen U-Auschüssen. Es hat inzwischen zahlreiche Einstellungen und Freisprüche gegen ÖVP-Granden gegeben, auch gegen Kurz wegen Falschaussage. Die „Krone“ fragte im ÖVP-Klub und bei Wögingers Anwälten nach, ob man sich vorab zum Prozess äußern wolle. Die kurze wie klare Antwort. „Nein.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Menschen kämpfen gegen Wind und Regen, während sie die Straße entlanggehen, als der Sturm am 5. ...
Starke Unwetter
Sturmchaos in Europa: Flüge und Fähren gestrichen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
130.030 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
126.012 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: Trauer um Daniel (17)
99.514 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1395 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1108 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1030 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Mehr Innenpolitik
Von Schmid belastet
Postenschacher? Wöginger ab Dienstag vor Gericht
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Deutsche Wehrpflicht?
Merz: „Es wird nicht bei Freiwilligkeit bleiben“
Protest in Budapest
„Genug von Einschüchterung“ durch Orbán-Regierung
Neuanfang?
Frankreich: Neue Regierung mit alten Gesichtern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf