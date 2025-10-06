Ex-Bayern-Held jubelt

Nicht zu stoppen! Nächste Müller-Show in Vancouver

Fußball
06.10.2025 08:14
Für Thomas Müller läuft es bei den Vancouver Whitecaps weiter ausgezeichnet, der Weltmeister von 2014 sammelt weiter fleißig Scorerpunkte. Nach dem 4:1-Sieg über die San Jose Earthquakes sind Müller und die Whitecaps seit mittlerweile zehn Pflichtspielen unbesiegt.

