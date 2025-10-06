Meghan kassiert heftigen Shitstorm für Paris-Clip

Was hat sie sich bloß dabei gedacht? Herzogin Meghan hat auf Instagram ein Video von ihrer Stippvisite in Paris geteilt, das viele Fans schlicht fassungslos macht. Was es damit auf sich hat?
Herzogin Meghan hat am Wochenende überraschend die Fashion Show von Balenciaga in Paris besucht und sorgte ohne Prinz Harry für einen wahren Glamour-Auftritt. Doch jetzt sorgt ein Video, das sie aus der Modemetropole an der Seine an ihre Fans verschickt hat, für einen wahren Shitstorm.
Lässige Pose bei Fahrt an Diana-Tunnel vorbei
Gepostet hatte Meghan den Clip in ihren Instagram-Storys. Auf X (ehemals Twitter) wird das Filmchen, das bereits abgelaufen ist, jetzt aber vielfach geteilt. Und die Fans sind sich einig: Diese Aufnahmen sind einfach nur geschmacklos!
Auf Twitter wurde der Clip von Herzogin Meghan geteilt und heftig kritisiert:
Denn Meghan zeigte sich darin bei der Fahrt mit der Limousine durch Paris – mit lässig hochgelegten Füßen, die Kamera vermutlich selbst in den Händen. Brisant: Die Fahrt führte über Brücken wie Pont Alexandre III und Pont des Invalides, nur wenige Meter vom Pont-de-l‘Alma-Tunnel entfernt. Und ausgerechnet hier kam Prinzessin Diana 1997 bei einem tragischen Autounfall ums Leben.
„Geschmacklose Selbstinszenierung“
Ein absolutes No-Go! Royal-Experten und Fans zeigten sich gleichermaßen ungläubig und warfen Meghan völlige „Gedankenlosigkeit“ und „geschmacklose Selbstinszenierung“ vor. „Das ist jenseits von dumm, absolut unsensibel und völlig unverständlich“, schimpfte etwa Royal-Experte Richard Fitzwilliams im Gespräch mit der „Daily Mail“. „Kein Berater würde so etwas jemals raten!“, ist er sich sicher.
Auch Fans auf X schütteln nach diesem Clip die Köpfe. „Mein Gott! Sie ist die aufmerksamkeitsgeilste, bösartigste Narzisstin der Welt“, zeterte ein X-User. „Sie macht sich über alles lustig, selbst über den Schmerz, den Kummer oder das Elend anderer.“ Das konnte ein weiterer Fan nur unterstreichen. „Völlig schändlich und respektlos – dort ist die Prinzessin gestorben“, schrieb dieser.
Und noch einer war schlichtweg fassungslos, fragte: „Bitte, sagt mir, dass das nicht echt ist ...? Das hat sie nicht wirklich gemacht, oder ...?“
Harry „absolut entsetzt“?
Meghans gedankenloses Video bringt nun auch Prinz Harry in die Bredouille. Fitzwilliams vermutet jedenfalls, dass Harry privat „absolut entsetzt“ über das Video seiner Gattin sein dürfte. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das sehr angemessen findet“, so der Royal-Experte. Wie die „Daily Mail“ zudem berichtete, habe man bereits beim Team der Sussexes um eine Stellungnahme gebeten – bislang kam jedoch keine Antwort!
Fix ist: Mit dem Clip hat sich Meghan nicht nur einen regelrechten Shitstorm eingefangen, sondern auch ihren glanzvollen Auftritt bei der Fashion Week in Paris überschattet. Denn eigentlich wollte die 44-Jährige bei Balenciaga einfach nur glänzen. Das ist allerdings gehörig in die Hose gegangen ...
