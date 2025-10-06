Meghan kassiert heftigen Shitstorm für Paris-Clip

Harry „absolut entsetzt“?

Meghans gedankenloses Video bringt nun auch Prinz Harry in die Bredouille. Fitzwilliams vermutet jedenfalls, dass Harry privat „absolut entsetzt“ über das Video seiner Gattin sein dürfte. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das sehr angemessen findet“, so der Royal-Experte. Wie die „Daily Mail“ zudem berichtete, habe man bereits beim Team der Sussexes um eine Stellungnahme gebeten – bislang kam jedoch keine Antwort!