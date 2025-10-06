Österreich-Rückkehr: Ex-ÖSV-Abfahrer wieder frei

Am Donnerstag hatte das israelische Außenministerium mitgeteilt, dass kein Schiff der Gaza-Hilfsflotte den Gazastreifen erreicht hat. Die israelische Marine fing im Mittelmeer nach Angaben der Organisatoren der Global Sumud Flotilla mit Hilfslieferungen für die notleidenden Palästinenser im Gazastreifen rund 40 von 45 Booten ab. Julian Schütter und drei weitere Aktivisten aus Österreich wurden festgenommen.