Hollywood-Star trug bei Millionenturnier die Milch

Bei der mit fünf Millionen Dollar Preisgeld dotierten Alfred Dunhill Links Championship in St. Andrews spielten neben den Golfprofis auch Promis mit. Heuer waren u.a. die Hollywood-Legenden Bill Murray, Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones dabei. Sportlich freute sich der Steirer Matthias Schwab mit Platz 21 über sein bisher bestes Saisonresultat. Den Sieg holte der Lokalmatador und frisch gebackene Ryder Cup-Sieger Robert MacIntyre.
Murray gab sich in St. Andrews ganz bodenständig, war sich auch für das Tragen von sechs Milchflaschen nicht zu schade. Bei seinem letzten Abschlag am Sonntag hatte er großes Glück, dass sein Abschlag zurück auf die Spielbahn sprang.
Andy Murray versenkte Putt aus über 20 Metern
Sein Namensvetter Andy Murray zeigte sehr starke Schläge. Überragend war ein versenkter Monster-Putt aus über 20 Metern. Der Schotte hat nach seiner großen Tennis-Karriere mit Golf einen neuen Lieblingssport gefunden: „Mich würde es reizen, in ein paar Jahren die Qualifikation für die British Open zu spielen. Aber ich weiß natürlich, dass ich als sehr guter Amateurspieler sehr weit weg von dem, was Profis leisten können, weg bin.“
Sehr viel Spaß bei der Alfred Dunhill Links Championship hatte das Hollywood-Traumpaar Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas. Eishockey-Legende Wayne Gretzky spielte mit seinem Schwiegersohn Dustin Johnson. Von Bon Jovi war Tico Torres dabei, von Linkin Park Dave Farrell.
Sieger MacIntyre über Pokal: „Ein großes Biest“
Der schottische Lokalmatador Robert MacIntyre gewann vier Schläge vor Tyrrell Hatton (beide standen in der Vorwoche in New York auch in Europas siegreichem Ryder Cup-Team). Als Lohn für den Sieg gab es auch einen der größten und schwersten Pokale der ganzen Tour. Der Sieger lachte: „Das ist ein großes Biest.“
Schwab wurde bis zur Unterhose nass
Matthias Schwab holte mit Platz 21 sein bisher bestes Saisonresultat. Der Steirer spielte drei sehr konstante Runden. Wäre er Freitag nicht in den Sturm und Starkregen gekommen (er verlor bei den widrigen Bedingungen drei Schläge) wäre sogar noch mehr drin gewesen. „Hias“ sagte: „Der Freitag war wirklich herausfordernd, da war ich bis zur Unterhose nass. Samstag war der Wind dann so stark, dass wir gar nicht spielen konnten.“ So wurde das Event auf drei Runden verkürzt.
Ein Top-5-Platz wäre die Rettung
In der Saisonwertung verbesserte sich Schwab auf Platz 177. Die Top 115 erhalten für die kommende Saison die volle Tourkarte. Mit einem Top 5-Platz bei den ausstehenden Turnieren in Madrid, Indien und Südkorea wäre er auch nächstes Jahr auf der DP World Tour. Falls er dieses Ziel verpassen sollte, spielt er die Tour School und versucht so die Qualifikation. Sollten alle Stricke reißen, kann er sich auch vorstellen, die Challenge Tour (HotelPlanner Tour) zu spielen.
Auch Wiesberger kämpft noch
Bernd Wiesberger belegte Platz 61, ist im Race to Dubai 133. Auch er braucht noch ein Top-Ergebnis für die volle Tourkarte. Sein Fazit zur Alfred Dunhill Links Championship: „Es war ein großes Vergnügen und wie immer ein super Turnier. Es hätte für mich eine richtig solide Woche werden können. Aber einige Putts waren leider etwas zu kurz und am Freitag habe ich im Sturm und im Starkregen zu viele Bogeys kassiert.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.