Hollywood-Star trug bei Millionenturnier die Milch

Schwab wurde bis zur Unterhose nass

Matthias Schwab holte mit Platz 21 sein bisher bestes Saisonresultat. Der Steirer spielte drei sehr konstante Runden. Wäre er Freitag nicht in den Sturm und Starkregen gekommen (er verlor bei den widrigen Bedingungen drei Schläge) wäre sogar noch mehr drin gewesen. „Hias“ sagte: „Der Freitag war wirklich herausfordernd, da war ich bis zur Unterhose nass. Samstag war der Wind dann so stark, dass wir gar nicht spielen konnten.“ So wurde das Event auf drei Runden verkürzt.