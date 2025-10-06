Vorteilswelt
Vor Winterreifensaison

Schnee! Weißer Wochenstart auf Tiroler Straßen

Tirol
06.10.2025 09:17
Links die Pass-Thurn-Straße im Bezirk Kitzbühel. Rechts der Arlbergpass.
Links die Pass-Thurn-Straße im Bezirk Kitzbühel. Rechts der Arlbergpass.(Bild: Land Tirol (Webcam))

Die (situative) Winterreifenpflicht gilt zwar erst ab 1. November, auf einigen Tiroler Verkehrsverbindungen könnte man die Winterausrüstung am Auto aber auch schon zu Beginn der neuen Woche brauchen. So präsentierten sich am Montag etwa die Arlbergstraße oder der Pass-Thurn bereits weiß.

Der Winter schickt auch zum Wochenstart Grüße. Nicht nur was die Temperaturen anbelangt – vielerorts hatte es in der Früh gerade einmal knapp über 0 Grad, sondern auch in Form von Schnee. Das machte sich am Montag auch auf einigen höher gelegenen Straßen bemerkbar.

Winterliche Fahrbedingungen
So präsentierte sich der Arlbergpass zwischen Tirol und Vorarlberg etwa in weiß, wie auf den Webcams des Landes Tirol zu sehen ist. Ähnlich die Situation etwa auch im Kühtai, auf der Berwang-Namloser-Straße im Außerfern oder auf der Pass-Thurn-Straße im Bezirk Kitzbühel.

Noch keine Winterreifenpflicht
Bei winterlichen Fahrverhältnissen ist jedenfalls erhöhte Vorsicht geboten. Der überwiegende Großteil der Autofahrer ist wohl noch mit Sommerreifen unterwegs. Die situative Winterreifenpflicht gilt grundsätzlich erst ab dem 1. November (und dann bis 15. April). Das bedeutet, dass bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen wie Schnee, Schneematsch oder Eis an allen Rädern Winterreifen angebracht sein müssen.

Montag geht unbeständig weiter
Am Montag geht es recht unbeständig weiter. „Am Alpennordrand und am Alpenhauptkamm stauen sich die Wolken und es regnet oft anhaltend, vor allem von Tirol bis ins westlichen Niederösterreich zeitweise auch kräftig. Weiter im Norden und im Osten lockern die Wolken zeitweise auch auf und der Regen macht auch Pausen. Deutlich mehr sonnige Phasen und generell trockenes Wetter gibt es von Osttirol bis ins Südburgenland“, heißt es von der GeoSphere Austria. Die Höchsttemperaturen liegen wohl nur bei 15. Grad.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Ähnliche Themen
TirolVorarlberg
SchneeAutoWinter
Tirol

