Schnee! Weißer Wochenstart auf Tiroler Straßen

Montag geht unbeständig weiter

Am Montag geht es recht unbeständig weiter. „Am Alpennordrand und am Alpenhauptkamm stauen sich die Wolken und es regnet oft anhaltend, vor allem von Tirol bis ins westlichen Niederösterreich zeitweise auch kräftig. Weiter im Norden und im Osten lockern die Wolken zeitweise auch auf und der Regen macht auch Pausen. Deutlich mehr sonnige Phasen und generell trockenes Wetter gibt es von Osttirol bis ins Südburgenland“, heißt es von der GeoSphere Austria. Die Höchsttemperaturen liegen wohl nur bei 15. Grad.