Hand aufs Herz

Emotionale Affäre: Ist das schlimmer als Sex?

Intim
03.10.2025 11:41
Untreue beginnt oft schon mit einer emotionalen Affäre.
Untreue beginnt oft schon mit einer emotionalen Affäre.

Wenn es um das Thema Untreue geht, denken die meisten zuerst an das Schlafzimmer. Aber was ist, wenn der Betrug nicht im Bett, sondern im Herzen beginnt? Wenn es da plötzlich eine geheime, tief emotionale Beziehung zu jemand anderen als der eigenen Partnerin bzw. Partner gibt? Wir fragen uns: Was ist schlimmer, eine emotionale Affäre oder ein körperlicher Seitensprung?

Eine emotionale Affäre beginnt meist harmlos, mit unscheinbaren Nachrichten oder einem guten Gespräch. Der Kontakt wird häufiger und enger – und plötzlich gibt es da eine Nähe zu jemandem, die eigentlich nur dem eigenen Partner bzw. der eigenen Partnerin vorbehalten sein sollte.

Viele Menschen empfinden eine emotionale Affäre als den stärkeren Verrat an der Beziehung, als wenn es „nur“ um das Körperliche geht. Kennen Sie das? Was meinen Sie dazu: Ist es schlimmer, sich auf Gefühlsebene aus der Partnerschaft auszuklinken oder in Sachen Sexualität? Was ist Ihre Meinung, welche Erfahrungen haben Sie dazu gemacht?

Hand aufs Herz

  • In unserer Serie „Hand aufs Herz“ wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Platz für Ihre ganz persönlichen Erfahrungen in Sachen Liebe, Sex und Beziehungen geben.
  • Teilen Sie also gerne mit uns Ihre Geschichten unten im Forum! Den Usern mit den interessantesten Kommentaren bieten wir die Möglichkeit, ihre persönliche Geschichte in einem Artikel zu erzählen!
  • Achtung: Mit Ihrem Kommentar im Forum unter diesem Artikel erteilen Sie der Redaktion die Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt!

Alles im „Krone+ Liebe“-Newsletter
Ein „Best-of“ Ihrer Kommentare sowie den „Hand aufs Herz“-Artikel lesen Sie in unserem wöchentlichen „Krone+ Liebe“-Newsletter. Abonnieren Sie ihn jetzt! 

Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?

  • Nicht vergessen: Damit erteilen Sie der Redaktion Ihre Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen.
