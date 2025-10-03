Emotionale Affäre: Ist das schlimmer als Sex?

Wenn es um das Thema Untreue geht, denken die meisten zuerst an das Schlafzimmer. Aber was ist, wenn der Betrug nicht im Bett, sondern im Herzen beginnt? Wenn es da plötzlich eine geheime, tief emotionale Beziehung zu jemand anderen als der eigenen Partnerin bzw. Partner gibt? Wir fragen uns: Was ist schlimmer, eine emotionale Affäre oder ein körperlicher Seitensprung?