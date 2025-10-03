Emotionale Affäre: Ist das schlimmer als Sex?

Wenn es um das Thema Untreue geht, denken die meisten zuerst an das Schlafzimmer. Aber was ist, wenn der Betrug nicht im Bett, sondern im Herzen beginnt? Wenn es da plötzlich eine geheime, tief emotionale Beziehung zu jemand anderen als der eigenen Partnerin bzw. Partner gibt? Wir fragen uns: Was ist schlimmer, eine emotionale Affäre oder ein körperlicher Seitensprung?
Eine emotionale Affäre beginnt meist harmlos, mit unscheinbaren Nachrichten oder einem guten Gespräch. Der Kontakt wird häufiger und enger – und plötzlich gibt es da eine Nähe zu jemandem, die eigentlich nur dem eigenen Partner bzw. der eigenen Partnerin vorbehalten sein sollte.
Viele Menschen empfinden eine emotionale Affäre als den stärkeren Verrat an der Beziehung, als wenn es „nur“ um das Körperliche geht. Kennen Sie das? Was meinen Sie dazu: Ist es schlimmer, sich auf Gefühlsebene aus der Partnerschaft auszuklinken oder in Sachen Sexualität? Was ist Ihre Meinung, welche Erfahrungen haben Sie dazu gemacht?
Alles im „Krone+ Liebe“-Newsletter
Ein „Best-of“ Ihrer Kommentare sowie den „Hand aufs Herz“-Artikel lesen Sie in unserem wöchentlichen „Krone+ Liebe“-Newsletter. Abonnieren Sie ihn jetzt!
Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.