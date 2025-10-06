Vorteilswelt
Europas neue Plage

Wieder Drohnen-Alarm in Oslo: Airport gesperrt

Ausland
06.10.2025 08:09
Der Flughafen Oslo hat am Montag in der Früh den Flugverkehr vorübergehend eingestellt, nachdem ...
Europa hat eine Drohnen-Plage: Ständig kommt es zu neuen Sichtungen in der Nähe von wichtiger Infrastruktur. Montagfrüh gab es wieder Alarm am Flughafen Oslo. Der Flugverkehr wurde vorübergehend eingestellt.

Die Nachrichtenagentur NTB berichtete, dass mehrere ankommende Flüge verspätet oder umgeleitet wurden, nachdem die norwegische Polizei gegen Mitternacht einen Bericht erhalten hatte, wonach ein Pilot der Norwegian Air während des Anflugs auf den Flughafen drei bis fünf Drohnen gesehen habe.

Flugbetrieb wieder aufgenommen
NTB berichtete, dass die Beobachtung weiterhin unbestätigt sei und dass der gesamte Flugbetrieb am Flughafen wieder aufgenommen worden sei.

Drohnen stürzen Airports ins Chaos
Die europäische Luftfahrt wurde in den vergangenen Wochen wiederholt durch Drohnensichtungen und Luftraumverletzungen in Chaos gestürzt, darunter an den Flughäfen in KopenhagenOslo und München.

