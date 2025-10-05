Unterhaus-Goalie ist der neue Brecher im Angriff

Defensiv top! Der FC Oberes Mölltal geigt bislang in der 2. Klasse A mit minimalstem Aufwand auf. Mit erst 18 geschossenen Toren haben sieben Teams in der Liga mehr Buden am Konto. Die neun Gegentreffer der Mölltaler sind indes der Topwert! Und das, obwohl Einser-Goalie Gerwald Wallner heuer zum Stürmer umfunktioniert wurde.