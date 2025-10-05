Unterhaus-Goalie ist der neue Brecher im Angriff

Zwölf Hits: Schlager macht Taylor Swift Konkurrenz
„Krone“-Noten
Das Obere Mölltal hat die beste Defensive der 2. Klasse A vorzuweisen. Das 3:0 bei Berg im Spiel der Runde war der höchste Saisonsieg. Dem Heimteam fehlen die Bomber.
Defensiv top! Der FC Oberes Mölltal geigt bislang in der 2. Klasse A mit minimalstem Aufwand auf. Mit erst 18 geschossenen Toren haben sieben Teams in der Liga mehr Buden am Konto. Die neun Gegentreffer der Mölltaler sind indes der Topwert! Und das, obwohl Einser-Goalie Gerwald Wallner heuer zum Stürmer umfunktioniert wurde.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.