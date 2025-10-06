Hoffnungsschimmer für die Einheimischen

L223 zwischen Radstadt und Schladming gesperrt
Erdrutsch
Skitarife für Ortsansässige sind nicht erlaubt, aber womöglich ändert sich das bald. Was ein Grieche damit zu tun hat und welche Alternativen es in der Zwischenzeit in Salzburg gibt
Lange Staus, teure Wohnungen, überfüllte Supermärkte – das Leben in den Salzburger Skiorten hat auch viele Nachteile. Da sollte zumindest das Skifahren für Einheimische günstiger sein.
